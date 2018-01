Subventiile pentru motorinã – modificãri în ajutorul fermierilor

miercuri, ianuarie 17, 2018, 3:00

Pânã la sfârsitul lunii ianuarie, fermierii pot depune Cererile de ajutor de stat pentru motorina folositã în agriculturã aferente trimestrului IV a anului 2017. Conditiile de acordare a acestui ajutor de stat au fost modificate în folosul potentialilor beneficiari, în sensul cã acestia pot încheia pe întreg parcursul anului acorduri în acest sens cu APIA. Mai mult, rambusarea diferentei între acciza standard si cea folositã în agriculturã sau îmbunãtãtiri funciare se poate face oricând, indiferent de data când a fost achizitionat carburantul. Tot în aceastã perioadã se depun cererile de platã si deconturile justificative pentru angajamentele aflate în derulare în cadrul Mãsurii 14T (fostã Mãsura 215) – Plãti privind bunãstarea animalelor.

Agentia de Plãti si Interventie pentru Agriculturã (APIA) informeazã potentialii beneficiari cã panã la data de 31 ianuarie 2018 inclusiv se depun Cererile de platã a ajutorului pentru cantitãtile de motorinã achizitionate si utilizate in agriculturã, aferente perioadei 01 octombrie – 31 decembrie 2017 (trim. IV al anului 2017). Cererile, atat pentru sectorul vegetal sau cel zootehnic, cat si pentru lucrãrile de imbunãtãtiri funciare, se depun la Centrele Judetene ale APIA de cãtre administratorul, reprezentantul legal sau imputernicitul acestuia. Ajutorul de stat se acordã sub formã de rambursare a diferentei dintre rata accizei standard si rata accizei reduse (stabilitã la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizatã la efectuarea lucrãrilor mecanizate in agriculturã a cãrui valoare unitarã este de 1,7385 lei/litru. În ceea ce priveste anul 2018, conditiile de acordare a acestui ajutor de stat au suferit unele modificãri care vin in sprijinul potentialilor beneficiari. Astfel, panã acum, Acordurile cu APIA se puteau incheia doar in perioada special stabilitã, in luna decembrie a anului anterior, cu exceptia firmelor nou infiintate, care le puteau incheia si ulterior. Conform noilor modificãri, aceste acorduri pot fi incheiate oricand, cu mentiunea cã decontarea diferentei de accizã pentru motorina folositã in agriculturã se va face doar incepand cu luna urmãtoare. În plus, beneficiarii nu vor mai fi obligati sã depunã in fiecare trimestru cereri de decontare pentru motorina achizitionatã in perioada respectivã. Ei au posibilitatea sã cearã aceastã decontare oricand, dacã doresc, pot face acest lucru o singurã datã pe an pentru toatã cantitatea de motorinã achizitionatã, evitand astfel drumuri suplimentare la Centrele Judetene ale APIA. La nivelul judetului Vaslui, panã la sfarsitul lunii decembrie, au fost incheiate 520 de astfel de Acorduri aferente anului 2018, pentru ca, de la inceputul lunii ianuarie, sã mai fie incheiate alte 16. Tot in aceastã perioadã fermierii pot depune la APIA cereri de platã si deconturi justificative pentru angajamentele aflate in derulare in cadrul Mãsurii 14T (fostã Mãsura 215) – Plãti privind bunãstarea animalelor, pachet a) porcine si pachet b) pãsãri.