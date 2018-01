Spitalul Judetean cautã (iar) director medical!

joi, ianuarie 25, 2018, 3:00

Conducerea Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui face o nouã încercare de a ocupa prin concurs postul de director medical, vacant de aproape trei ani. Precedentul concurs, programat sã se desfãsoare în noiembrie 2017, a fost amânat ca urmare a unor modificãri legislative apãrute dupã initierea procedurii. Acum, concursul are din nou „undã verde”, dupã ce Consiliul Judetean si-a desemnat reprezentantii în comisia de concurs si cea de rezolvare a eventualelor contestatii.

În perioada urmãtoare, Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui va relua procedura pentru ocuparea postului vacant de director medical, post liber, in urma demisiei dr. Lelia Croitoru, in martie 2015, demisie survenitã ca urmare a scandalului arestãrii doctorilor ginecologi judecati in prezent pentru luare de mitã si alte fapte penale. Atunci, in locul sãu a fost numitã dr. Mihaela Moronescu, medic in cadrul sectiei TBC a spitalului, care insã nu a rezistat pe post nici mãcar o jumãtate de an, prezentandu-si demisia din functia de director medical. În octombrie 2015, cand era asteptatã la SJU Vaslui o echipã de evaluatori din partea Ministerului Sãnãtãtii in vederea acreditãrii unitãtii spitalicesti, dr. Lelia Croitoru a acceptat sã preia din nou, ca interimar, postul de director medical, post pe care il ocupã si in prezent. În noiembrie anul trecut, conducerea SJU Vaslui a organizat un concurs pentru ocuparea postului de director medical al spitalului, la care, cu cateva zile inaintea expirãrii perioadei de inscriere, nu se prezentase insã nimeni. Tot atunci, din cauza unor modificãri legislative ale regulamentelor de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere a unitãtilor, apãrute dupã demararea procedurii, concursul a fost anulat. Zilele trecute, consilierii judeteni au aprobat desemnarea celor doi reprezentanti ai acestei institutii, in calitate de principal ordonator de credite, in Comisia de examen si a celei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei specifice comitetului director de Director medical al SJU Vaslui. Un al treilea membru din partea CJ Vaslui pentru fiecare din aceste comisii va fi numit direct de cãtre presedintele Dumitru Buzatu. Astfel, a fost depãsit si ultimul hop in calea ocupãrii prin concurs a acestui important post din conducerea celui mai mare spital din judet. La concursul ce va fi anuntat in perioada urmãtoare, se vor putea inscrie medici confirmati cel putin medici specialisti, cu o vechime de minim 5 ani in specialitatea respectivã.