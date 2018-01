Sfatul dealerului: fumeazã asta ca sã uiti de necazuri!

marți, ianuarie 30, 2018, 3:00

La sfârsitul sãptãmânii trecute, în Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Albita, echipa comunã de control a descoperit în buzunarul unui cetãtean moldovean substante vegetale care au reactionat pozitiv testul canabis, respectiv efedrinã. Serviciul de Combatere a Criminalitãtii Organizate Vaslui continuã cercetãrile pentru sãvârsirea infractiunii de detinere de droguri de mare risc pentru consum propriu fãrã drept.

La sfarsitul sãptãmanii trecute, in PTF Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control, pentru a intra in tarã, ca pasager intr-un autocamion marca Mercedes, cetãteanul moldovean Alexandru O., in varstã de 38 de ani. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amãnuntit asupra autovehiculului si persoa nelor, ocazie cu care echipa comunã de control, formatã din politisti de frontierã si inspectori vamali, a descoperit ascunsã in buzunarul hainei lui Alexandru O. o cutie de metal in care se aflau douã pungute continand 3,42 g de substantã vegetalã de culoare verde inchis si o pungã in care se aflau 146 g de substantã vegetalã de culoare brunã. Avand in vedere cele constatate, s-a procedat la efectuarea unor teste preliminare pentru depistarea narcoticelor. Cu aceastã ocazie s-a constatat cã substanta de culoare verde inchis a reactionat pozitiv la THC (Tetrahidrocanabinol – canabis), iar substanta de culoare brunã a reactionat pozitiv la efedrinã. Bãrbatul a declarat cã, in urmã cu douã zile, a primit cutia respectivã de la un conational, care la sfãtuit sã fumeze respectiva substantã pentru a uita de necazuri. Cu privire la substanta de culoare brunã descoperitã asupra lui, acesta a declarat cã este tutun achizitionat din magazinul Dutty-Free din vama Leuseni, pentru consum propriu. Substantele descoperite au fost ridicate, ambalate, sigilate si trimise spre expertizã la un laborator de specialitate. În cauzã se efectueazã cercetãri pentru sãvarsirea infrac – tiunii de detinere de droguri de mare risc pentru consum propriu fãrã drept, cazul fiind preluat de cãtre specialisti din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitãtii Orga – nizate Vaslui.