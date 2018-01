Serviciul pe scoalã, sanctionarea elevilor care nu poartã uniformã si telefoanele la ore, interzise

miercuri, ianuarie 17, 2018, 3:00

Notele nu pot fi folosite ca mijloc de coercitie, elevii scutiti medical vor putea îndeplini la ora de educatie fizicã sarcini precum arbitraj sau cronometrare, folosirea telefoanelor mobile în timpul orei, serviciul pe scoalã si sanctionarea elevilor care nu poartã uniformã sunt interzise – acestea sunt câteva dintre prevederile noului Regulament-cadru de organizare si functionare a unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar, modificat prin ordin de ministru.

„Pentru frauda constatatã la evaluãrile scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor organizate la nivelul unitãtii de învãtãmânt, conform prezentului regulament, se acordã nota 1 sau, dupã caz, calificativul insuficient”, mai prevede documentul citat. De asemenea, pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiti medical, în timpul orei de educatie fizicã si sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere recomandãrile medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, mãsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, tinerea scorului etc. „Este interzisã si constituie abatere disciplinarã implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învãtãmânt în strângerea si /sau gestionarea fondurilor. (…) Consiliul reprezentativ al pãrintilor este o structurã, fãrã personalitate juridicã, a cãrei activitate este reglementatã printr-un regulament adoptat prin hotãrârea adunãrii generale a presedintilor comitetelor de pãrinti pe grupã/clasã din unitatea de învãtãmânt, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri si cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizatii, donatii si a primi finantãri de orice fel de la persoane fizice sau juridice”, mai prevede acelasi document. Totodatã, în timpul orelor de curs, al examenelor si al concursurilor este interzisã utilizarea telefoanelor mobile, prin exceptie de la aceastã prevedere, este permisã utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situatia folosirii lor în procesul educativ sau în situatii de urgentã. „Pe durata orelor de curs, telefoanele mobile se pãstreazã în locuri special amenajate din sala de clasã, setate astfel încât sã nu deranjeze procesul educativ. (…) În unitãtile de învãtãmânt se asigurã dreptul fundamental la învãtãturã si este interzisã orice formã de discriminare a copiilor/elevilor si a personalului din unitate. În unitãtile de învãtãmânt sunt interzise mãsurile care pot limita accesul la educatie al elevilor cum ar fi, de exemplu, efectuarea de cãtre acestia a serviciului pe scoalã, interzicerea participãrii la cursuri sau sanctionarea elevilor care nu poartã uniforma unitãtii de învãtãmânt sau altele asemenea”, se mai aratã în regulament. În ceea ce priveste situatiile precum epidemii, intemperii, calamitãti naturale, sau alte situatii exceptionale, regulamentul prevede cã pot fi suspendate cursurile scolare pe o perioadã determinatã.

Cinci asociatii ale elevilor acuza lipsa de transparenta în adoptarea noului ROFUIP

Liderul Asociatiei Elevilor din Constanta, Constantin-Alexandru Manda, a transmis numele a cinci organizatii, în care acuzã Ministerul Educatiei Nationale (MEN) de lipsa dialogului si a transparentei decizionale în legãturã cu modul în care a fost modificat Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitãtilor de Învãtãmânt Preuniversitar (ROFUÎP), act normativ care reglementeazã modul de functionare a scolilor din tarã. „Este inadmisibil ca un act de importanta ROFUÎP, care afecteazã vietile a milioane de elevi, profesori, pãrinti sã fie adoptat fãrã ca un proiect anterior sã fie publicat pe site, iar orice persoanã interesatã sã poatã formula sugestii si amendamente. O guvernare închisã nu este una apropiatã de cetãteni, iar atunci când vorbim de sistemul de educatie, deciziile nu pot fi luate altfel decât cu consultarea celor care activeazã zilnic în acesta. Referitor la modificãrile operate, vom realiza o analizã atentã pentru a verifica legalitatea acestora, iar în cazul prevederilor nelegale, luãm în calcul inclusiv sesizarea instantei, în vederea anulãrii acestora”, se aratã în comunicatul de presã semnat de Constantin-Alexandru Manda, presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta. Liderul elevilor constãnteni sustine, în numele a cinci structuri asociative – Asociatia Elevilor din Constanta (AEC); Asociatia Elevilor din Cãlãrasi (AECL), Asociatia Elevilor din Maramures (AEM), Asociatia Elevilor din Bacãu (AEBC) si Uniunea Liceenilor Maghiari (Makosz) – cã modificarea ROFUÎP, prin ordin de ministru, fãrã ca cele 63 de prevederi specifice sã fie supuse unui proces de consultare publicã, probeazã încãlcarea dispozitiilor legale referitoare la transparenta decizionalã. Conform art. 7 din Legea nr. 52/2003, Ministerul Educatiei Nationale ar fi trebuit sã anunte public pe websiteul propriu intentia de modificare a ROFUÂP, împreunã cu proiectul de act normativ din care sã reiasã modificãrile propuse, pentru ca, în termenul legal de cel putin zece zile, orice persoanã interesatã sã poatã formula sugestii, mentioneazã sursa citatã. „Prin acest ordin de ministru au fost modificate mai multe dispozitii referitoare la beneficiarii sistemului de educatie, elevii. Conform acestuia, drepturile si îndatoririle elevilor sunt stabilite în mod exclusiv printr-un statut, aprobat prin ordin de ministru, MEN neoperând aceste modificãri prin Statutul Elevului, fapt ce încalcã dispozitiile legale în vigoare. Printre modificãri regãsim inclusiv, la pct. 61, obligativitatea elevilor de a depune, într-un spatiu special amenajat, telefoanele mobile în timpul orei de curs. Si în prezent utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, în alte scopuri decât cele educationale, este interzisã si sanc- tionatã de Statutul Elevului, aceastã modificare fiind nejustificatã, ca atare. În acest context, considerãm cã modificarea unui document de o importantã atât de mare, fãrã respectarea normelor de transparentã decizionalã, este condamnabilã si afecteazã per ansamblu functionarea sistemului de învãtãmânt românesc. Astfel, constatãm cã, pentru conducerea MEN, transparenta este doar o lozincã, contrar dispozitiilor Legii educatiei nationale”, se aratã în comunicatul AEC. Sursa citatã mai sustine cã prevederile noului act normativ elaborat de MEN contravin principiilor constitutionale ce stipuleazã dreptul la proprietate. „Prin noul ROFUÎP, MEN limiteazã exercitarea posesiei elevilor asupra unui bun, încãlcând dreptul fundamental al cetãtenilor la proprietate, garantat de art. 44, alin. (1) din Constitutia României, posesia fiind o prerogativã a dreptului la proprietate, conform art. 916 Cod civil. Raportat la art. 53 din legea fundamentalã, Ministerul Educatiei nu are competenta de a restrânge exercitarea unui drept fundamental, precum cel la proprietate, aceasta putând fi realizatã în mod exclusiv de cãtre Parlament, prin lege organicã si doar în cazuri bine-justificate. Ca atare, asociatiile de elevi din România vor analiza temeinic noul ordin de ministru si iau în considerare utilizarea tuturor mijloacelor legale în vederea apãrãrii drepturilor si intereselor elevilor, beneficiarii sistemului de educatie”, a declarat Alexandru Manda, conform comunicatului.