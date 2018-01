Scolile din 19 comune, închise pentru o zi

vineri, ianuarie 19, 2018, 3:00

Ninsorile abundente si viscolul puternic, care au blocat la primele ore ale diminetii mai multe drumuri comunale si judetene, au dus la suspendarea cursurilor in nu mai putin de 67 de scoli si grãdinite vasluiene din mediul rural. În unele cazuri, desi copiii au venit la scoalã, nu a avut cine sã le predea, unii dascãli navetisti, speriati de intensitatea cu care, in sfarsit, a sosit iarna, au preferat sã nu se riste plecand la drum. Ieri, nu s-au tinut cursuri in unitãti de invãtãmant din comunele cele mai afectate de intemperii: Ciocani, Zãpodeni, Pogana, Rosiesti, Bunesti- Averesti, Mãlusteni, Rebricea, Garceni, Arsura, Suletea, Lipovãt, Zorleni, Poienesti, Laza, Solesti, Tanacu, Vulturesti si Deleni. De asemenea, au fost inregistrate absente si in randul elevilor care fac naveta la scoli si licee din municipiile Vaslui, Husi sau Barlad. A fost vorba doar de o suspendare temporarã a cursurilor, acestea urmand a fi reluate in cursul zilei de azi, orele pierdute urmand a fi recuperate ulterior. ‘Dacã se opreste viscolul, nu credem cã vor mai fi unitãti scolare inchise si vineri, cu exceptia unor situatii punctuale apãrute ulterior, in cursul zilei, datoritã blocãrii drumurilor sau lipsei alimentãrii cu energie electricã. Dacã apar astfel de situatii, vom face tot posibilul sã le anuntãm in timp util!’, a declarat prof. Gabriela Plãcintã, inspectorul general al ISJ Vaslui.