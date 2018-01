Salariul mediu net din judetul Vaslui este de 1.898 lei

vineri, ianuarie 5, 2018, 3:00

La sfarsitul lunii octombrie, in judetul Vaslui s-a inregistrat un numãr de 54.933 salariati. În aceeasi lunã, cistigul salarial mediu brut a fost de 2.646 lei. Peste medie s-a cistigat in servicii (2.990 lei) iar sub medie s-au situat cistigurile din industrie plus constructii, cu 2.166 lei, si din agriculturã, silviculturã si pisciculturã, cu 2.100 lei. Potrivit datelor Directiei Judetene de Statisticã Vaslui, cistigul salarial mediu net a fost in luna octombrie 2017 de 1.898 lei. Peste medie s-a cistigat in servicii (2.129 lei), iar sub medie s-au situat cistigurile din industrie plus constructii, cu 1.575 lei, si din agriculturã, silviculturã si pisciculturã, cu 1.528 lei. Conform acelorasi date statistice, numãrul somerilor de la sfrasitul anului trecut este mai mic 14% fatã de octombrie 2016. În octombrie 2017, conform ANOFM, s-au inregistrat 14.702 someri, din care 37,5% femei. Rata somajului a fost de 10,5% in octombrie 2017, in descrestere fatã de octombrie 2016 (11,7%), iar in randul femeilor somajul a fost de 8,3% (8,7% in octombrie 2016). Cu acest numãr de someri, judetul Vaslui se situeazã (alãturi de judetele Mehedinti si Teleorman cu 9,4% respectiv, 10,7%) in topul somajului, in conditiile in care, rata somajului la nivel national este de 4%. La capitolul pensii, numãrul mediu al pensionarilor de asigurãri sociale de stat in trimestrul III 2017 a fost de 81.838 persoane, fatã de trimestrul III 2016 cand erau in platã 81.694 persoane. Pensia medie lunarã a pensionarilor de asigurãri sociale de stat din judetul Vaslui a fost in trimestrul III 2017 de 891 lei, in crestere cu circa 15% fatã de aceeasi perioadã din anul precedent (777 lei).