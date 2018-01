Românii si moldovenii, uniti de un tricolor urias, la Fãlciu

joi, ianuarie 4, 2018, 3:00

La initiativa Platformei Unionistã Actiunea 2012, cu sprijinul Primãriei Fãlciu, sute de români au întins un drapel de o sutã de metri lungime care a unit, simbolic, cele douã maluri ale Prutului. Actiunea, organizatã în debutul Anului Centenarului Unirii si din dorinta de reîntregire a României, a mai avut un scop: sensibilizarea autoritãtilor din cele douã tãri în vederea reconstruirii podului rutier peste Prut, la Fãlciu, fapt care ar deschide noi oportunitãti de colaborare economicã în zonã.

Dupã podurile de flori, Romania si Republica Moldova au fost unite si de un drapel urias, lung de o sutã de metri, desfãsurat in ultima zi a anului trecut pe podul feroviar de la Fãlciu, ce leagã cele douã tãri. Sute de romani, unii veniti cu autocare sau masinile proprii din toate colturile tãrii, si moldoveni si-au dat intalnire la aceastã actiune, care a luat proportii nesperate nici mãcar de organizatori. Initiativa a venit din partea organizatiei Platforma Unionistã Actiunea 2012 si a fost imbrãtisatã nu doar de conducerea Primãriei comunei Fãlciu, dar si de locuitorii de pe cele douã maluri ale Prutului. „Timp de zeci de ani, contactele directe dintre romanii din dreapta si din stanga Prutului au fost ingreunate. Dacã in 2011 a fost inlãturatã sarma ghimpatã de pe Prut, urmãtorul pas firesc ar fi construirea si reabilitarea podurilor peste raul care astãzi este incã granitã nedreaptã. Unirea inseamnã si infrastructurã comunã, deci si poduri peste Prut. Desfãsurarea tricolorului peste Prut va fi urmatã si de alte evenimente, organizate pentru a atrage atentia asupra necesitãtii reintregirii tãrii prin unirea Romaniei cu Republica Moldova. Solicitãm autoritãtilor centrale si judetene refacerea podului de la Fãlciu atat de necesar economiei locale. Vrem sã trecem Prutul si ca sã ne plangem ostasii cãzuti la Tiganca”, a declarat George Simion, presedintele Actiunii 2012, organizatie membr‘ a Aliantei pentru Centenar. „In conditiile in care cooperarea, atat economicã, cat si culturalã, intre cele douã tãri a cunoscut o crestere continuã in ultimii ani, iar judetul Vaslui are incheiate parteneriate in acest sens cu multe dintre raioanele moldovenesti, consider cã s-ar impune deschiderea unei noi cãi de comunicatii. Si asta nu doar pentru cã noul pod rutier ar putea aduce noi posibilitãti de investitii si plus valoare pentru economia localã, dar, pe granita de 170 de kilometri de-a lungul judetului Valsui, existã o singurã punte intre cele douã tãri, podul de la Albita”, subliniazã Neculai Moraru, primarul comunei Fãlciu. Dupã ce drapelul a fost arborat de-a lungul podului feroviar, unind astfel simbolic cele douã tãri vecine si prietene, manifestantii au fost invitati sã sãrbãtoreascã Revelionul in Cãminul cultural din Fãlciu, acolo unde s-au putut delecta cu bucate traditionale, un concert de muzicã popularã, dar si un foc de artificii.