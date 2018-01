Românii îsi cheltuiesc aproape toti banii pe alimente, taxe si servicii

vineri, ianuarie 12, 2018, 3:00

În trimestrul III 2017, veniturile medii lunare pe o gospodãrie au fost de 3.426 de lei, iar cheltuielile totale au fost, în medie de 2.885 de lei lunar, reprezentând 84,2% din cheltuieli, aratã datele comunicate miercuri de Institutul National de Statisticã (INS).

Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul III 2017, in termeni nominali, 3.426 de lei pe gospodãrie si 1.308 lei pe persoanã. Cheltuielile totale au fost, in medie, de 2.885 de lei lunar pe gospodãrie (1.101 lei pe persoanã) si au reprezentat 84,2% din nivelul veniturilor totale. Potrivit INS, veniturile bãnesti au fost, in medie, de 3.160 de lei lunar pe gospodãrie (1.206 lei pe persoanã), iar veniturile in naturãde 267 de lei lunar pe gospodãrie (102 lei pe persoanã). Salariile si celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantã sursã de venituri (62,5% din veniturile totale ale gospodãriilor). La formarea veniturilor totale ale gospodãriilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestatii sociale (21,6%), veniturile din agriculturã (3,2%), veniturile din activitãti neagricole independente (2,3%), cele din proprietate si vanzãrea de active din patrimoniul gospodãriei (1,2%) precum si veniturile in naturã (7,8%), in principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6,5%). Datele INS mai aratã cã principalele destinatii ale cheltuielilor efectuate de gospodãrii sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii si transferurile cãtre administratia publicã si privatã si cãtre bugetele asigurãrilor sociale, sub for ma impozitelor, contribu tiilor, cotizatiilor, precum si acope rirea unor nevoi legate de productia gospodãrieihrana anima lelor si pãsãrilor, plata muncii pentru productia gospodãriei, produse pentru insãmantat, servicii veterinare etc. Cheltuielile pentru investitiidestinate pentru cumpãrarea sau constructia de locuinte, cumpãrarea de terenuri si echipament necesar productiei gospodãriei, cumpãrarea de actiuni etc.detin o pondere micã in cheltuielile totale ale gospodãriilor populatiei (doar 0,7%). Conform clasificãrii standard pe destinatii a cheltuielilor de consum, produsele alimentare si bãuturile nealcoolice au detinut, in trimestrul III 2017, in medie, 33,1% din consumul gospodãriilor. În terminologia INS, veniturile totale cuprind ansamblul incasãrilor bãnesti provenite din diferite surse de provenientã pentru care nu existã obligatia de restituire si veniturile in naturã (evaluate in lei). Iar cheltuielile totale cuprind ansamblul cheltuielilor bãnesti, indiferent de destinatie si de contravaloarea consumului din resursele proprii ale gospodãriilor.