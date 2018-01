Rezan Chircã a cîstigat Marele Trofeu al concursului „Gala Star Melody”

miercuri, ianuarie 17, 2018, 3:00

Sambãtã, 13 ianuarie 2018, vasluianca Rezan Chircã a castigat concursul ‘Gala Star Melody’. Cea de a V-a editie a festivalului a avut loc la Bucuresti, in incinta Liceului de Muzicã ‘Dinu Lipati’. Directorul Festivalului Concurs de Muzicã pentru Copii, Adolescenti si Tineri a fost Iulia Manda, iar presedintele juriului concursului de muzicã a fost Cristian Alivej. Rezan Chircã are varsta de sase ani si este in clasa zero. Piesa cu care a obtinut Marele Trofeu ìMinijuniorî se intituleazã ìZana mea cea bunãî si a fost compusã de compozitorul Marcel Iorga. La Vaslui, Rezan Chircã urmeazã cursul de canto organizat la Casa de Culturã Vaslui, sub indrumarea profesorilor Dragos Ghiorghiu si Lucian Mocanu. La concurs au participat copii, adolescenti si tineri studenti cu varste intre 4 – 24 ani din grãdinite, scoli, palate/cluburi ale copiilor (de stat sau private), universitãti. Obiectivul festivalului este selectia si promovarea tinerelor talente in domeniul interpretãrii muzicii pop. Se urmãreste educarea sensibilitãtii, promovarea actului artistic de calitate, stimularea spiritului de competitie, precum si a comunicãrii si a fair play-ului intre participanti.