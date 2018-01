Rejudecare cu noroc pentru doi proxeneti

luni, ianuarie 15, 2018, 3:00

Pe motiv al încãlcãrii, de cãtre judecãtorii Tribunalului Vaslui, a Conventiei Drepturilor Omului, magistratii Curtii de Apel Iasi au decis, în 2016, trimiterea spre rejudecare a dosarului în care vasluianul Florin Adrian Frãsinescu si complicea sa, bistriteanca Mihaela Monica Alexa, erau acuzati de proxenetism. Arestati initial în 2013, în provincia Siena din Italia, si condamnati la câte sase ani de închisoare, proxenetii au beneficiat la rejudecare de o reducere cu o treime a pedepsei. Cei doi amãgeau tinere din România cu promisiunea unui loc de muncã, dupã care, odatã ajunse în Italia, victimele erau sechestrate si obligate prin bãtaie sã se prostitueze..

În anul 2013, cu ocazia unei razii a politistilor si carabinierilor din provincia Siena, Italia, carabinierii italieni au destructurat o retea de prostitutie in care erau implicate romance. Au fost arestate mai multe persoane, inclusiv un italian, proprietarul stabilimentului, si pusi sub acuzare de autoritãtile italiene sub infractiunile de trafic de persoane, sclavie si complicitate in exploatarea prostitutiei in formã agravatã. Printre acuzati se afla si un vasluian, Florin Adrian Frãsinescu, in varstã de 37 ani, impreunã cu complicea sa, o bistriteancã in varstã de 27 ani, Mihaela Monica Alexa. Cei doi, recrutau, prin anunturi la mica publicitate, tinere cãrora le promiteau locuri de muncã ca bone sau menajere in Italia. Odatã ajunse acolo, femeilor li se confiscau telefoanele mobile si actele si erau obligate, prin bãtãi si amenintãri, sã se prostitueze, fiind sechestrate in locuinta unui italian din localitatea Colonna del Grillo, din regiunea Siena. În paralel cu procesul din Italia, Florin Adrian Frãsinescu si Mihaela Monica Alexa au fost trimisi in judecatã si de procurorii romani, sub acuzatia de trafic de persoane si lipsire de libertate. Printre cele patru victime ale acestora se numãrã si douã surori, care doreau sã se angajeze in Italia ca menajere la un hotel si care, in final, au ajuns sclave in bordelul ilegal patronat de partenerul italian al celor doi romani. Dupã trei ani de procese, Florin Adrian Frãsinescu si Mihaela Monica Alexa au fost condamnati de cãtre judecãtorii Tribunalului Vaslui la cate sase ani de inchisoare cu executare. Cei doi au contestat, prin intermediul apãrãtorilor, aceastã sentintã, iar judecãtorii Curtii de Apel Iasi au decis rejudecarea dosarului, ßin baza dispozitiilor art. 6 din Conventia Europeanã a Drepturilor Omului si art. 2 din Protocolul 7 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului’. Practic, judecãtorii ieseni s-au exprimat in baza principiului cã o persoanã nu poate fi judecatã de douã instante, in paralel, pentru aceeasi infractiune. În consecintã, dosarul celor doi proxeneti va fi repus pe rolul Tribunalului Vaslui, condamnarea definitivã fiind posibilã doar dupã finalizarea dosarului aflat pe rolul instantelor italiene. Procesul a reinceput in luna mai 2017, si sia avut finalitatea zilele trecute, prin condamnarea la cate ani de inchisoare cu executare a celor doi proxeneti. Din aceastã pedeapsã nu va fi scãzut timpul petrecut de cei doi in inchisorile italiene, au decis judecãtorii. În plus, timp de trei ani dupã executarea pedepsei, cei doi vor fi privati de unele drepturi, printre care cele privind drepturile pãrintesti, ori de a fi tutore ori curator al unui minor, dar si de a pãrãsi teritoriul Romaniei. Cei doi ar fi trebuit sã plãteascã in solidar celor patru victime daune morale cuprinse intre 5.000 de euro si 5.000 de lei, precum si cheltuieli de judecatã in sumã de 8.000 lei fiecare. Florin Adrian Frãsinescu si Mihaela Monica Alexa pot contesta, la Curtea de Apel Iasi, si aceastã sentintã, avand avantajul cã se vor bucura in continuare de libertate panã la pronuntarea unei sentinte definitive.