«Referitor la problema spitalului orãsenesc din Negresti-Oas…»

marți, ianuarie 23, 2018, 3:00

Invocând descentralizarea, Ministerul Sãnãtãtii (MS) continuã sã nu ia nicio decizie cu privire la eventuala redeschidere a Spitalului Orãsenesc Negresti. Închisã în 2011, unitatea asigura servicii medicale pentru aproximativ 40.000 de beneficiari. În numele acestora, deputatul PMP de Vaslui Corneliu Bichinet a pornit un rãzboi aparent imposibil, cu accente pe alocuri absurde. Spre exemplu, ultimul rãspuns primit de parlamentar la o interpelare tematicã se referã, în preambul, la Spitalul orãsenesc Negresti-Oas! Cine stie, or fi având si locuitorii acestui orãsel din Satu Mare spitalul lor închis! Ei bine, am verificat. Nu au. Dincolo de aceastã gafã, greu de acceptat la un asemenea nivel, rãspunsul secretarului de stat Dan Dumitrescu este o însiruire de banalitãti si extrase din legislatie. Solutiile, conchide oficialul mentionat, pot fi identificate exclusiv la nivelul autoritãtilor publice locale, e drept, cu avizul MS. Iar autoritãtile locale…

‘Iatã, stimati locuitori ai judetului Vaslui, cum rãspunde un secretar de stat in cadrul Ministerului Sãnãtãtii la problema redeschiderii Spitalului Orãsenesc Negresti! Este un rãspunsal cincilea pe care il primesc!fals si plin de clisee!’, se revoltã deputatul PMP de Vaslui Corneliu Bichinet, dupã ce, la sfarsitul anului trecut, a primit rãspunsul scris la interpelarea privind ‘problema spitalului orãsenesc din Negresti, judetul Vaslui’. Faptul cã in chiar primul paragraf al rãspunsului semnat de Dan Dumitrescu, secretar de stat in MS, se face vorbire despre ‘spitalul orãsenesc din Negresti-Oas’gresealã in alte conditii cel mult amuzantãdemonstreazã enorma lipsã de interes a ministerului pentru acest subiect. De altfel, si rãspunsul, dupã cum reclamã Bichinet, este plin de cliseelucruri pe care oficialii de la Bucuresti le repetã la nesfarsit, in fiecare rãspuns pe care i-l dau incãpãtanatului deputat. ‘Celor care se intreabã ce am fãcut eu pentru rezolvarea acestei probleme, le reamintesc: 1) Cand sa inchis spitalul, am luat imediat legãtura cu Raed Arafatel era, ca si acum, secretar de stat in Ministerul Sãnãtãtii, iar eu, vicepresedinte al Consiliului Judetean Vasluisi o delegatie din Negresti, fãrã primarul de la acea vreme, Ioan Cozma, si fãrã managerul spitalului, Claudiu Ionescu, a plecat la Bucuresti. Primarul Cozma si Ionescu nu au fãcut ceea ce cerea ministerul, si au incercat sã privatizeze spitalul. O eroare, un esec! 2) L-am convins pe urmãtorul ministru al Sãnãtãtii, Nicolae Bãnicioiu, sã-si trimitã consilierii la CJ Vaslui, pentru a gãsi o solutie. Dumitru Buzatu nu a agreat ideeacare se poate pune si acum in practicãde a muta la Negresti unele sectii ale Spitalului Judetean de Urgentã. De fapt, nu vrea asta nici acum! 3) De cand sunt in Parlament, merg des la usa ministrului Sãnãtãtii. Iatã o mostrã de rãspuns! Insist, insã, fãrã acordul CJ Vaslui, rãmane la fel’, mai spune Corneliu Bichinet, care a subliniat cã, indiferent de numele viitorului ministru, va continua sã ridice problema redeschiderii Spitalului din Negresti.

Aflarea în treaba, treaba (ne)serioasa

Dincolo de confundarea localitãtilor (gresealã prezentã numai in primul paragraf, nu si in restul rãspunsului, unde Negrestiul este mentionat de sase ori) rãspunsul dat unui parlamentar de Vaslui poate fi dat, la fel de bine, si unuia din Satu Mare. Sau nu, catã vreme, in 2011, Satu Mare a fost unul din cele cinci judete norocoase in care nu s-a inchis niciun spital. Iatã cum incepe rãspunsul MS: ‘Spitalul Orãsenesc Negresti este o unitate sanitarã care nu este desfiintatã din punct de vedere juridic in mementul de fatã, cu managementul trecut in subordinea Consiliului Local Negresti’. Este evident, in acest caz, cã pacientii care vin la spitalul nedesfiintat din punct de vedere juridic sunt tratati, cum altfel, exclusiv juridic, nu? MS persistã in aceastã abordare, ne fiind prima datã cand Corneliu Bichinet semnaleazã cã una spune ministerul si alta se ‘fumeazã’ la Negresti… Mai departe, rãspunsul accentueazã faptul cã, urmare a OUG nr. 48/2010 pentru descentralizarea sistemului sanitar, un numãr semnificativ de sptiale (370 din totalul de 433) au trecut in administrarea consiliilor locale si judetene, managerii incheind contracte cu conducerea administratiei locale, nu cu ministrul Sãnãtãtii, cum se intampla panã la OUG 48/2010. Asadar, conchide secretarul de stat, ‘(…) solicitarea privind reinfiintarea Spitalului Orãsenesc Negresti cu personalitate juridicã (este vorba despre acelasi spital care, cu trei paragrafe mai sus, figura ca nefiind desfiintat din punct de vedere juridic!!!n.n) revine administratiei locale, institutie ierarhic superioarã, la propunerea managerului unitãtii sanitare, cu avizul Ministerului Sãnãtãtii’. Imediat, se aratã cã, in iunie 2012, Primãria Negresti a trimis MS o adresã prin care comunica ‘optiunea privind infiintarea unui centru de sãnãtate multifunctional, cu personalitate juridicã, in cazul in care nu existã posibilitatea redeschiderii Spitalului Orãsenesc Negresti’. S-a vãzut, in scurt timp, cã aceastã decizie a fost una gresitã… Rãspunsul continuã si, pe o paginã intreagã, aflãm ce sunt si cum functioneazã centrele de sãnãtate multifunctionale (?!n.n.). Întelegem, astfel, cã la Negresti ar fi putut functiona un astfel de centru. De ce nu s-a intamplat asa? Nu stim. Ce stim insã e cã ‘Ministerul Sãnãtãtii sprijinã autoritãtile publice locale care isi exprimã interesul pentru organizarea de centre de sãnãtate multifunctionale in zone in care nu existã unitãti spitalicesti (…), in vederea asigurãrii continuitãtii medicale’. Evident, pe banii administratiei locale. Iar la Negresti, se stie, cu banii e mai greu.