Programul de depistare precoce activã a cancerului de col uterin, la îndemâna vasluiencelor

Programul de depistare precoce activã a cancerului de col uterin prin efectuarea gratuitã a testãrii Babes- Papanicolau, derulat de Ministerul Sãnãtãtii, continuã si în acest an, când, pe lângã vasluiencele care vor face în premierã aceste investigatii, sunt asteptate la testãri si cele care s-au înscris la debutul acestui program, în 2012 si 2013. Pânã acum, în judetul Vaslui, au fost testate gratuit 13.063 femei, 528 dintre ele fiind trimise cãtre medicii specialisti pentru investigatii suplimentare, având rezultatul pozitiv.

Pentru cresterea gradului de informare a populatiei feminine in ceea ce priveste utilizarea serviciilor de screening ca metodã de depistare a cancerului de col uterin la persoane asimptomatice, Directia de Sãnãtate Publicã Vaslui reaminteste faptul cã cã Ministerul Sãnãtãtii deruleazã un program de depistare precoce activã a cancerului de col uterin prin efectuarea gratuitã a testãrii Babes-Papanicolau. Acest program se adreseazã femeilor cu varste cuprinse intre 25-64 ani, indiferent de calitatea de asigurat a acestora, care nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin. Sunt excluse de la testare femeile care, desi au varsta eligibilã, au fost diagnosticate cu cancer de col uterin sau alt cancer genital deja confirmat, dar si femeile cu histerectomie totalã pentru afectiuni benigne. În judetul Vaslui, acest program se deruleazã prin douã retele de screening organizate la nivelul Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui si a Spitalului Municipal ßD. Castroian’, din Husi. Aceste retele de screening au incluse 153 centre de informare si consiliere, la nivelul cabinetelor de asistentã medicalã primarã aflate in relatie contractualã cu CJAS, 59 centre de recoltare a materialului celular cervico-vaginal si 4 laboratoare de analize medicale in domeniul citologiei cervicale.



Un program început bine, dar continuat…

Trebuie spus cã, in judetul Vaslui, de la debutul acestui program, octombrie 2012 panã la sfarsitul anului 2017, au fost testate gratuit 13.063 femei, cele mai multe, aproape jumãtate, in decursul primului an de implementare, 2013. De atunci, numãrul vasluiencelor care au apelat la aceste investigatii gratuite a scãzut constant, de la 1.944 femei, in 2014, la 1.015 femei, in 2016, anul trecut doar 837 vasluience apeland la programul gratuit de depistare precoce activã a cancerului de col uterin. Panã acum, de la debutul acestui program, 528 de vasluience au fost trimise cãtre medicii specialisti pentru investigatii suplimentare, avand rezultatul pozitiv, cele mai multe dintre ele, 243 de cazuri, datand din 2013. Chiar dacã incidenta constatatã a cazurilor de cancerul de col uterin la nivelul judetului Vaslui este de doar 4%, asemanãtoare cu cifrele inregistrate la nivelul Uniunii Europene, trebuie spus cã aceste statistici nu sunt concludente. Asta deoarece mai putin de 15% dintre vasluiencele din grupa de risc a aparitiei acestei maladii au fost testate a fost testate. În acest an, sunt asteptate la analize si consultatii gratuite si pacientele care, in 2013, au beneficiat de acest program avand rezultat negativ al testului Papanicolau. Pentru a avea acces la program, pacienta trebuie sã se prezintã la medicul de familie, unde primeste formularul FS1 si o listã a centrelor de recoltare si programul de lucru al fiecãrui centru de recoltare alocat programului de screening. Ulterior, pacienta se prezintã la centrul de recoltare, unde i se va recolta frotiul cito-vaginal, in baza programului anuntat sau pe bazã de programare, dupã caz. Dupã recoltarea frotiului citovaginal, rezultatele testului vor fi comunicate de cãtre medicul de familie in maximum 30 de zile, care va inmana femeii rezultatul la test si o va consilia privind mãsurile pe care le are de luat. În cazul unor afectiuni depistate, leziuni displazice sau invasive, precum si a unor rezultate neconcludente, pacienta va primi bilet de trimitere cãtre un specialist pentru continuarea investigatiilor. ßÎncurajãm populatia femininã sã se adreseze medicilor de familie pentru a beneficia gratuit de testare Papanicolau, program pentru care Ministerul Sãnãtãtii continuã sã asigure fondurile necesare derulãrii. Reamintim populatiei feminine importanta depistãrii cancerului de col uterin in stadii precoce si indrumarea pacientelor cu leziuni precursoare sau incipiente cãtre medicii specialisti pentru diagnostic si tratament, crescand astfel sansele de vindecare’, a declarata Mihaela Vlada, directorul executiv al DSP Vaslui.