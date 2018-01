Primãria Vaslui, în prim-planul manifestãrilor dedicate Unirii Principatelor

luni, ianuarie 22, 2018, 3:00

Mica Unire din 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Romane – va fi evocatã si la Vaslui, prin manifestãri culturale, stiintifice, expozitionale, organizate de institutiile publice, intre care si Primãria municipiului Vaslui, Centrul Municipal pentru Informare si Promovare Turisticã Vaslui si unitãtile de invãtãmant din municipiu. Evenimentele culturale vor culmina cu spectacolul folcloric dedicat Zilei Unirii Principatelor, manifestare care va fi sustinutã miercuri, 24 ianuarie, pe scena din Centrul Civic, cu incepere de la ora 12.00. Alãturi de artistii atat de indrãgiti de vasluieni – Orchestra de muzicã popularã ‘Rapsodia Vasluiului’ si Ansamblul de dansuri ‘Hora Vasluiului’) -, in fata publicului vor sustine recitaluri si artistii Ansamblului Etnofolcloric ‘Stefan Vodã’, din Capriana, Republica Moldova, precum si interpretul Alexandru Brãdãtan, care va aduce Bucovina in inimile vasluienilor. Repertoriul va fi special conceput pentru o zi cu profunde semnificatii istorice pentru tara noastrã, concertul finalizandu-se cu o invitatie catre vasluieni de a se alãtura Horii Unirii care va avea loc in centrul orasului. Marti, 23 ianuarie, la ora 11.00, la Centrul Municipal pentru Informare si Promovare Turisticã Vaslui va avea loc manifestarea culturalã ‘Mos Ion Roatã si Unirea’, cu participarea elevilor Scolii ‘Dimitrie Cantemir’ (prof. coordonator Manole Crina). Miercuri, la ora 12.00, in Centrul civic al municipiului Vaslui, actorii Teatrului ‘Victor Ion Popa’ Barlad vor evoca Unirea Principatelor Romane, si tot aici va avea loc spectacolul folcloric sustinut de ansamblurile vasluiene si cel din Republica Moldova.