Primãria va aloca 16 milioane de lei pentru investitii

marți, ianuarie 23, 2018, 3:00

Primãria Vaslui a lansat în dezbatere publicã proiectul de buget pentru anul 2018. Veniturile pe care mizeazã municipalitate la bugetul local se ridicã la 99,5 milioane lei. Pentru investitii, este alocatã suma de 16 milioane de lei. Vor fi finantate lucrãrile la noul bazar si târgul auto, investitii în modernizarea unitãtilor de învãtãmânt, constructia unei piste pentru skateboarding si role. La capitolul infrastructurã, cea mai mare investitie vizeazã reparatiile capitale la strada Republicii.

Primãria Vaslui prognozeazã, la venituri, colectãri din taxe si impozite si trasferuri de la bugetul consolidat al statului care se ridicã la suma totalã de 99,5 milioane lei. La capitolul cheltuieli, suma totalã prognozatã este in valoare de 106 milioane lei. Eugen Bot, directorul economic al Primãriei Vaslui, a precizat cã diferenta dintre venituri si cheltuieli este acoperitã din excedentul bugetar inregistrat pe anul 2017. Odatã cu proiectul de buget pentru anul curent, municipalitatea a schitat si programul obiectivelor de investitii pe anul 2018. Suma totalã care va fi acordatã in acest an din bugetul local pentru investitii este de 16.276.000 lei. ‘Toate sumele prevãzute pentru programele de investitii pe 2018 sunt prinse in buget’, a precizat Eugen Bot. La capitolul transporturi, suma programatã pentru continuarea unor investitii si a unor proiecte noi este de 7 milioane de lei. Printre obiectivele care vor fi ‘atacate’ in acest an se numãrã: refacere imbrãcãminte rutierã zona locuinte Garã IV (900.000 lei), refacere imbrãcãminte rutierã zona Cartierului 13 Decembrie (1.500.000 lei), sistematizare verticalã si reabilitarea elementelor arhitecturale cuprinse intre strada Costache Negri (Sinagogã) si strada Husului (2.155.000 lei), parcare strada Stefan cel Mare, bl. 410 (Teoclinik) (350.000 lei), sistematizare verticalã si reabilitarea elementelor arhitecturale cuprinse in zona dintre str. Nicolae Bãlcescu, str. Nicolae Iorga, CEC si magazinul Central (9.000 lei), reparatii capitale pe strada Republicii (2.000.000 lei).



4 milioane de lei pentru noul bazar

La capitolul locuinte, servicii si dezvoltare publicã este propusã pentru investitii o sumã totalã de 6.896.000 lei. Obiectivele prioritare ale municipalitãtii sunt amenajare platformã bazar si targ auto (4.000.000 lei), retea apã potabilã, retea canalizare menajerã si retea canalizare pluvialã, zona Centru Est Inferior, strada Gh. Lazãr (750.000 lei), alimentare cu energie electricã locuinte individuale si colective, inclusiv iluminat public pe strãzile prof. Vasile Cataramã, Aurel Vlaicu, General Vasile Milea si Ion Adam (790.000). În cadrul aceluiasi capitol, alte cheltuieli sunt dedicate studiilor de fezabilitate: Programul National de Cadastru si Carte Funciarã (135.000 lei), actualizare PUG (200.000 lei), registrul spatiilor verzi (120.000 lei), caiet de sarcini pentru desfiintarea conductelor de termoficare inmunicipiul Vaslui (30.000) etc.

Bani pentru amfiteatrul de la LMK

Pentru capitolul invãtãmant este propusã suma de 1.516.000 lei pentru investitii. Doar pentru dotãri independente va fi alocatã suma de 1.303.000 lei. Alte investitii vizeazã amenajarea amfiteatrului de la Liceul Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanuî, inclusiv proiectare (117.000 lei), schimbare acoperis la Scoala Gimnazialã ‘Constantin Motas’ inclusiv proiectare (500.000 lei), inlocuire acoperis clãdire liceu si acoperis salã sport – Liceul Teoretic ‘Emil Racovitã’, inclusiv proiectare (686.000 lei) etc. Pentru autoritãtile publice, se prevãd in proiectul de buget 353.000 lei (programe informatice etc.), in timp ce pentru ordine publicã si sigurantã nationalã este propusã suma de 91.000 lei. De asemenea, pentru culturã, recreere si religie este prognozatã suma de 366.000 lei, bani care vor fi orientati pentru pista pentru skateboarding si role (300.000 lei), soclu pentru bustul generalului Ion Rãscanu (36.000 lei), expertizã tehnicã de securitate la incendiu la Teatrul de Varã (30.000 lei).