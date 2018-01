Primari, atentie la excedentul bugetar!

marți, ianuarie 30, 2018, 3:00

Legea 2/2018 a Bugetului de stat permite raportarea diminuãrii excedentului bugetului local ale unitãtii administrativ-teritoriale înregistrat la data de 31 decembrie 2017 cu sumele destinate implementãrii proiectelor ce beneficiazã de finantare din fonduri externe nerambursabile si cu sumele alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului. Fãcând acest lucru, primãriile ar putea evita situatia din acest an, când alocãrile de la bugetul de stat din cotele defalcate din TVA, destinate echilibrãrilor bugetelor locale, au fost diminuate cu 50% din excedentul înregistrat la sfârsitul anului 2016.

Pentru anul 2018, cinci comune vasluiene vor primi foarte putini bani de la bugetul de stat in vederea echilibrãrii bugetelor locale si a asigurãrii cheltuielilor de finantare. Este vorba de comunele Pochidia, Gherghesti, Dumesti, Costesti si Hoceni, ale cãror alocãri din sume defalcate de TVA sunt zero. Motivul: alocãrile ce li se cuveneau au fost reduse cu 50% din excedentul inregistrat la sfarsitul anului 2016, prevedere inclusã in premierã din acest an in Legea bugetului de stat. Este vorba de bani rãmasi in bugetele locale fie pentru cã nu fost cheltuiti din cauza problemelor intampinate in implementarea programelor de investitii incepute, fie erau pregãtiti pentru asigurarea cofinantãrii si altor cheltuieli neeligibile a proiectelor accesate, fie, cazul comunei Gherghesti, care nu a apucat sã cheltuiascã circa 2,5 milioane lei primiti la rectificarea bugetului de stat din noiembrie 2016! Aceeasi prevedere a afectat si alte UATuri, inclusiv municipiul Vaslui si chiar bugetul judetului, care, astfel, au pierdut sume importante ce ar fi putut veni de la bugetul de stat. Pentru echilibrarea bugetelor locale, aceste primãrii asteaptã acum ajutorul CJ Vaslui, care, in acest scop, va avea la dispozitie, de la bugetul de stat, 12,122 milioane lei. Pentru anul viitor, aceastã situatie ar putea fi evitatã, cu conditia ca UATurile sã intocmeascã bugetele locale pe anul 2018 respectand intocmai prevederile Legii 2/2018 a bugetului de stat. Astfel, la art 6., alin 15, pct b) se stipuleazã cã ßModul de aplicare a sistemului de echilibrare se evalueazã dupã primul semestru al anului 2018, utilizandu-se aceeasi procedurã si avandu-se in vedere: (…) excedentul bugetelor locale ale unitãtilor administrativ- teritoriale inregistrat la data de 31 decembrie 2017, diminuat cu sumele destinate implementãrii proiectelor ce beneficiazã de finantare din fonduri externe nerambursabile si cu sumele alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului’. Între aceste sume destinate implementãrii de proiecte, inclusiv cele accesate prin PNDR ori PNDL 1 si 2, sunt incluse, printre altele, avansurile acordate in baza contractelor de finantare, sumele destinate cofinantãrii proiectelor, sumele destinate acoperirii cheltuielilor neeligibile, sumele destinate angajãrii de credite pentru sustinerea proiectelor. Zilele trecute, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a tras un semnal de alarmã in acest sens: ßModalitatea de inregistrare a sumelor destinate implementãrii proiectelor ce beneficiazã de finantare din fonduri externe nerambursabile este foarte importantã in contextul prevederilor art. 6 (15) din legea bugetului de stat pe anul 2018. Aceastã diminuare se poate realiza incã de la faza de proiect a bugetului local (faza publicãrii pentru transparentã), cu respectarea conditiei incadrãrii sumelor destinate implementãrii proiectelor ce beneficiazã de finantare din fonduri externe nerambursabile, prevãzute in excedent, la Titlul 58 – Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020. De exemplu, avansurile acordate prin PNDR pot fi utilizate exclusiv pentru finantarea cheltuielilor care fac obiectul contractelor de finantare incheiate intre beneficiarii publici si AFIR, panã la terminarea duratei de executie a contractelor de finantare, respectiv 24 sau 36 de luni. Aceste avansuri asigurã finalizarea in termen si in bune conditii a proiectelor de utilitate publicã finantate prin intermediul PNDR’, se aratã in comunicatul postat pe site-ul agentiei. Rãmane doar ca, la adoptarea bugetelor locale pentru acest an, primãriile sã tinã cont de prevederile legale si sã actioneze in consecintã, pentru a evita sã fie penalizate si anul viitor, pentru cã nu au reusit sã-si cheltuie banii pusi deoparte!