Politistii de frontierã vasluieni, la datorie si în 2017!

În ciuda unei cresteri a volumului de muncã, respectiv a traficului înregistrat în Punctul de Trecere a Frontierei Albita, în 2017, politistii de frontierã vasluieni si-au îndeplinit obiectivele si atributiile specifice, se aratã în raportul întocmit la nivelul ITPF Iasi. 466 fapte penale si bunuri în valoare de aproximativ 3.400.000 lei indisponibilizate în urma activitãtii proprii, alte 67 de infractiuni si 2.109 contraventii constatate în urma colaborãrii cu alte structuri, fiind aplicate amenzile în sumã de 845.000 lei, sunt doar unele dintre rezultatele muncii desfãsurate anul trecut de cãtre politistii de frontierã vasluieni. La acestea se adaugã actiunile de salvare a persoanelor blocate din cauza nãmetilor sau a celor de mentinere a linistii si ordinii publice, în aria de competentã ce depãseste 5.000 kmp.

‘Pentru personalul din cadrul Politiei de Frontierã vasluiene, anul 2017 a reprezentat o perioadã in care s-au depus eforturi deosebite pentru indeplinirea atributiilor la toate nivelurile si realizarea standardelor de calitate in domeniile ce revin politiei de frontierã: controlul frontierelor si cooperarea politieneascã, combaterea infractionalitãtii transfrontalieire, evaziunii fiscale, asigurarea ordinii si linistii publice in zona de frontierã si, nu in ultimul rand, combaterea faptelor de coruptie din randul personalului propriu’, se aratã in raportul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontierã Iasi. În anul 2017, Punctul de Trecere a Frontierei Albita a fost tranzitat de 1.483.000 persoane, cu 10,2% mai mult ca in 2016, si 1.455.000 mijloace de transport, respectiv o crestere de 6,1% fatã de anul anterior. În urma controalelor efectuate si a misiunilor desfãsurate pe aria de competentã, politistii de frontierã vasluieni au constatat 466 fapte penale si au indisponibilizat bunuri in valoare de aproximativ 3.400.000 lei. Ca si caracteristici si tendinte ale fenomenului infractional la frontiera externã, se remarcã trei fenomene principale: migratia ilegalã, contrabanda cu diverse produse, in special tigãri, si traficul de masini furate din vestul Europei, avand ca destinatie tãri din spatiul ex-sovietic. În ceea ce priveste migratia ilegalã, aceasta se manifestã prin folosirea de documente sau vize false ori falsificate si prin trecerea ilegalã peste frontiera de stat, prin locuri nepermise. În anul 2017, la PTF Albita au fost inregistrate 19 astfel de cazuri, din care 9 treceri frauduloase ale frontierei de stat si 10 cazuri de folosire de documente false ori falsificate. Pe linia contrabandei cu produse accizabile de larg consum, produse contrafãcute si evaziune fiscalã, in perioada analizatã au fost inregistrate 99 de cazuri de contrabandã, cantitatea de tigãri confiscatã fiind de peste 47.000 de pachete de tigãri de provenientã R. Moldova, in valoare totalã de aproximativ 311.000 lei. În ceea ce priveste masinile furate descoperite in incercarea de a tranzita PTF Albita, de cele mai multe ori, sustin politistii de frontierã, de cele mai multe ori, furturile erau fãcute cu complicitatea proprietarilor, pentru fraudarea firmelor de asigurãri. Astfel, au fost inregistrate 13 cazuri de furturi auto, respectiv 7 autoturisme, 1 autocar, 2 remorci, 2 automarfare si 1 motocicletã. ‘Structurile politiei de frontierã au executat in sistem integrat un numãr de 740 actiuni sau misiuni, dintre care 605 actiuni pe linia sigurantei cetãteanului si a combaterii criminalitãtii transfrontaliere, impreunã cu structurile IPJ Vaslui si 105 actiuni pentru prevenirea si combaterea infractionalitãtii transfrontaliere si asigurarea ordinii si linistii publice, in colaborare cu jandarmii. De asemenea, politistii de frontierã vasluieni au mai intreprins 5 actiuni pentru depistarea strãinilor cu sedere ilegalã pe raza judetului Vaslui, in colaborare cu lucrãtorii Biroului pentru Strãini Vaslui, dar si 24 actiuni in comun cu cu IJSU, in PTF Albita, privind legalitatea transporturilor periculoase. Anul trecut, politistii de frontierã vasluieni au participat cu forte si mijloace proprii la 9 actiuni pentru salvarea a 34 persoane rãmase blocate datoritã ninsorilor abundente, precum si la 2 exercitii organizate de ISU Vaslui – SEISM 2017 si ‘Incendiu major la Episcopia Husilor’. În urma actiunilor si misiunilor desfãsurate in sistem integrat, au fost descoperite 67 de infractiuni si 2.109 contraventii, amenzile aplicate fiind de aproximativ 845.000 lei’ se mai aratã in raportul prezentat de ITPF Iasi, in subordinea cãruia se aflã STPF Vaslui. ‘În concluzie, STPF Vaslui, ca structurã operativã subordonatã ITPF Iasi avand ca zonã de competentã teritorialã la nivelul judetului Vaslui, sia indeplinit obiectivele si atributiile specifice in anul 2017’, se mai aratã in raport. Trebuie spus cã in zona de competentã a STPF Vaslui se aflã nu doar o zonã de 30 km de la frontiera de stat cu Republica Moldova spre interior, pe o lungime de 175,09 km, dar si Vama Albita, cel mai tranzitat punct rutier de trecere a frontierei de la granita de est a Romaniei.

Prima impresie chiar conteazã!

‘Colaborarea cu Institutia Prefectului-judetul Vaslui este la cel mai inalt nivel. Ati rãspuns cu promptitudine la toate cerintele noastre. Însã am o problemã, care imi stã pe suflet. Este vorba despre starea infrastructurii rutiere din Punctul de Trecere a Frontierei Albita, infrastructurã care nu a mai fost reabilitatã din anul 1996. Îmi asum in continuare acest lucru. Am fãcut un memoriu, care a fost inaintat Guvernului. Sperãm ca in acest an sã rezolvãm situatia. Dupã 1 februarie mã voi deplasa personal la Bucuresti, pentru a gãsi solutia legalã cea mai rapidã, astfel incat sã aducem punctul vamal la standarde UE’, a declarat prefectul Eduard- Andrei Popica in cadrul sedintei de bilant. La randul sãu, subprefectul Mircea Gologan le-a cerut politistilor de frontierã sã apeleze la Institutia Prefectului, atunci cand apar probleme, pentru a gãsi cele mai bune solutii pentru rezolvarea lor: ‘Împreunã cu lucrãtorii vamali sunteti imaginea UE. În functie de cum actionati si de cum lucrati dumneavoastrã, este imaginea pe care o primesc cetãtenii care vin in Romania. Este prima impresie si trebuie sã tineti cont de acest aspect’.