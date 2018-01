Plãcerile interzise ale vasluienilor: alcoolul, etnobotanicele si canabisul!

joi, ianuarie 18, 2018, 3:00

Consumul de alcool si de droguri prinde avânt si în judetul Vaslui. În primele 11 luni ale anului trecut, la spitalele din judet au fost înregistrate 547 cazuri de consum de alcool si droguri. Evident, consumul de alcool este mult mai mare în judet, dar, de cele mai multe ori, nu se ajunge la spital. Pe lângã alcool, tot mai multi vasluieni consumã etnobotanice sau au trecut la «categoria grea» – canabis. Sistemul de sãnãtate din judet nu este pregãtit sã facã fatã unui fenomen atât de grav, care creste de la un an la altul. Nu existã sectii separate în spitale pentru astfel de cazuri, nu existã o sectie de dezalcoolizare iar ONG-urile de profil lipsesc.

Vasluienii se tin tare in ceea ce priveste consumul de alcool si substante. Porivit datelor Directiei de Sãnãtate Publicã Vaslui, in perioada ianuarie – decembrie 2017, la nivelul judetului s-au inregistrat la Unitãtile de Primiri Urgente (UPU) ale spitalelor 24 de cazuri de consum de droguri si 523 cazuri de consum alcool. Statistica se referã la cazurile inregistrate la Spitalul Judetean de Urgentã, Spitalul Municipal de Urgentã ìElena Beldimanî Barlad si Spitalul Municipal ìDimitrie Castroianî Husi. Din toate aceste cazuri, Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Vaslui a centralizat panã la sfarsitul anului trecut 322 fise de urgentã: 15 fise consum de substante psihoactive (etnobotanice), 4 fise consum de medicamente interzise si 303 fise consum de alcool. Atat pe consumul de droguri, cat si pe consumul de alcool, numãrul cazurile creste constant de la un an la altul, astfel incat se poate spune cã, in prezent, judetul Vaslui se confruntã cu un fenomen ingrijorãtor.

Sistemul medical nu este pregatit

Sistemul vasluian de sãnãtate nu este pregãtit sã facã fatã unei astfel de cazuistici. Vorbim aici de servicii medicale de specialitate, servicii sociale, ONG-uri care sã ajute persoanele care se confruntã cu consumul de droguri si alcool. Numãrul de cazuri din fiecare judet este centralizat la structurile de profil nationale, iar de acolo, datele sunt transmise la Lisabona, la Observatorul European de Luptã Împotriva Drogurilor. Odatã cu aceste date, fiecare stat membru al Uniunii Europene face si propuneri privind numãrul de paturi alocat pentru bolnavi, numãrul spitalelor, medicamentele de care este nevoie etc. La aceastã datã, judetul Vaslui nu are o sectie specializatã de dezalcoolizare, iar toate cazurile sunt trimise la Spitalul Socola, din Iasi. La externarea din spital, pacientii se pot interna si face terapie de grup tot in Iasi, in cadrul programelor sustinute de o serie de ONG-uri. Vasluiul nu are sectii specializate separate pentru consumatorii de alcool, cazurile existente fiind trasferate spre sectia de psihiatrie. De asemenea, lipsesc medicii psihiatri, ONGurile pe problematica consumului de droguri si alcool, de tipul ìAlcoolicii anonimiî. Mai mult, din cazurile centralizate de CEPECA Vaslui – persoane care vin sã solicite consiliere, se constatã o crestere alarmantã a consumului de canabis. Acesta este un drog de risc, periculos pe termen lung, consumul indelungat pregãtind terenul spre alte substante interzise, cum ar fi heroina.

Abuzul de alcool distruge vieti

Impactul pe care il are consumul de alcool asupra tinerilor si celorlalte grupe de varstã este imens. Alcoolul produce dificultãti in procesul de gandire, dificultãti de vorbire, probleme de memorie, probleme in coordonarea miscãrilor si in pãstrarea echilibrului. O altã serie de efecte sunt cele auspra creierului, sistemului nervos si psihicului. Initial, si in doze mici, se produce un fect stimulator (creste debitul verbal, gradul de iritabilitate nervoasã etc). Consumat in doze mai mari, alcoolul are un efect inhiba – tor (reactii slabe la durere, capacitate de discernãmant slabã etc.). ìÎn plan psihologic, consumul de alcool poate crea impresia depãsirii situatiilor de teamã si inhibare, poate face singurãtatea mai suportabilã, poate diminua sentimentele de inferioritate. În plan socio-economic, abuzul de alcool duce la pierderea locului de muncã, a familiei, a prietenilor si poate favoriza accidentele rutiereî, subliniazã Valerica Cobzaru, coordonator CPECA Vaslui.