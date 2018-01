Peste 1.100 de vasluieni încaseazã prime de activare si încadrare

vineri, ianuarie 19, 2018, 3:00

În anul 2017, au beneficiat de prima de activare un numãr de 1.049 de persoane. Conform datelor Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) Vaslui, prima de activare este in valoare de 500 lei, neimpozabilã. De aceastã primã vor beneficia somerii inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de muncã ce nu beneficiazã de indemnizatie de somaj si care se angajeazã cu normã intreagã, pentru o perioadã mai mare de trei luni, ulterior datei de inregistrare la agentie. ìNu beneficiazã de aceastã primã somerii care se angajeazã la angajatori cu care au fost in rapoturi de muncã sau de serviciu in ultimele 12 luniî, a precizat Laura Toporãscu, purtãtor de cuvant al AJOFM Vaslui. Tot in cursul anului trecut, au beneficiat de primã de incadrare un numãr de 62 de persoane. Persoanele inregistrate ca someri, care se incadreazã, potrivit legii, intr-o localitate situatã la o distantã mai mare de 15 kilometri de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta pot primi o primã de incadrare neimpozabilã, al cãrui cuantum se calculeazã la 0,5 lei/kilometrul, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proportional cu numãrul de zile in care persoanele in cauzã desfãsoarã efectiv activitatea la angajator. Prima de incadrare se acordã pe o perioadã de 12 luni.