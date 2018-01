Persoanele cu dizabilitãti din judetul Vaslui ar putea evita drumuri de zeci de kilometri

vineri, ianuarie 12, 2018, 3:00

Deputatul liberal Daniel Olteanu a transmis, la sfârsitul anului trecut, douã interpelãri cãtre ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia-Olguta Vasilescu, prin care a solicitat o serie de mãsuri care vin în întâmpinarea nevoilor speciale pe care le au persoanele cu dizabiltãti. Olteanu a cerut reevaluarea periodicã a gradului de handicap în localitatea de domiciliu a persoanelor cu dizabilitãti, dar si înfiintarea, în judetul Vaslui, de noi cabinete medicale de expertizã, în vederea încadrãrii în grad de invaliditate.

‘Persoanele cu dizabilitãti se confruntã, pe langã problemele de sãnãtate care le ingrãdesc accesul la o serie de necesitãti elementare, cu situatii care ar putea fi lesne remediate prin grija autoritãtilor. O astfel de situatie problematicã este prezentarea periodicã in fata Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap de la nivelul fiecãrui judet, pentru reevaluarea deficientei si obtinerea certificatului care atestã incadrarea sau respingerea incadrãrii in grad si tip de handicap’, spune Daniel Olteanu. Acesta sustine cã reevaluarea periodicã a gradului de handicap ar trebui sã se facã in localitatea de domiciliu a persoanelor cu dizabilitãti, pentru a evita, in acest mod, disconfortul cauzat de deplasãrile anevoioase panã in orasul resedintã de judet. ‘Existã numeroase cazuri in care persoane cu handicap, a cãror afectiune a generat deficiente functionale si/sau structural – anatomice ireversibile, si care nu pot urma programe de recuperare, sunt nevoite sã revinã la evaluare in orasul resedintã de judet. Asta, desi comisia poate stabili un termen permanent de valabilitate a certificatului, fãrã a fi necesarã prezentarea la reevaluãrile periodice. Dincolo de aspectul financiar, stiut fiind cã, pentru multe dintre persoanele cu dizabilitãti, prestatia socialã oferitã de autoritãti este singura formã de sprijin, transportul si deplasarea panã la sediul Comisiei judetene de evaluare pentru persoanele cu handicap reprezintã adevãrate probe de incercare pentru mii de astfel de oameni, aflati deja in dificultate. Numai la nivelul judetului Vaslui, potrivit datelor de la Agentia Judeteanã pentru Plãti si Inspectie Socialã (AJPIS) Vaslui, in anul 2016 existau 12.146 persoane adulte cu handicap grav si accentuat. În aceastã situatie, i-am propus doamnei ministru Vasilescu sã includã mãsura reevaluãrii in localitatea de domiciliu in Strategia Nationalã privind incluziunea socialã a persoanelor cu dizabilitãti si reducerea sãrãciei (2015 – 2020), derulatã de ministerul pe care il conduce. De asemenea, am intrebato pe doamna ministru dacã are in vedere adoptarea, in regim de urgentã, a unor noi criterii de evaluare si incadrare in grad de handicap. Cred cã e nevoie de astfel de criterii care sã tinã cont de diferentele majore care existã, in prezent, intre conditiile de viatã pe care le are o persoanã cu dizabilitãti irecuperabile care trãieste in mediul rural, fatã de cele din mediul urban. Mã refer aici inclusiv la dificultatea de a gãsi un insotitor pentru aceste persoane aflate in dificultate’, a spus deputatul liberal. Panã la momentul adoptãrii solutiei de reevaluare in localitatea de domiciliu, Daniel Olteanu a propus posibilitatea realizãrii procesului de reevaluare periodicã si in celelalte municipii si orase din judetul Vaslui: Barlad, Husi, Negresti si Murgeni, pentru a evita disconfortul fizic, dar si costurile deplasãrii persoanelor cu dizabilitãti zeci de kilometri, panã in municipiul Vaslui. Cea de a doua interpelare transmisã ministrului Muncii si Justitiei Sociale de cãtre deputatul liberal vizeazã pensionarii de invaliditate, pentru care Daniel Olteanu propune infiintarea, in judetul Vaslui, de noi cabinete medicale de expertizã. ‘La nivelul judetului Vaslui functioneazã in prezent doar douã cabinete de expertizã medicalã, in municipiile Vaslui si Barlad, in conditiile in care numãrul persoanelor care beneficiazã de pensie de invaliditate este de peste 11.000, iar deplasarea acestora pe distante de zeci de kilometri este dificilã. Mai mult, conform legii, cei care nu se prezintã la timp la revizuirea medicalã, din motive imputabile pensionarilor, riscã sã li se suspende plata pensiei incepand cu luna urmãtoare celei in care era prevãzut examenul medical. I-am cerut doamnei ministru Vasilescu sã ia in considerare infiintarea unor cabinete de expertizã medicalã in celelalte municipii si orase din judetul Vaslui, respectiv Husi, Negresti si Murgeni, cu program chiar si o zi pe sãptãmanã. O astfel de mãsurã ar putea veni in sprijinul tuturor persoanelor interesate sã obtinã avizul medical pentru incadrarea in grad de invaliditate, pentru a evita drumurile panã in municipiile Vaslui si Barlad’, a declarat Daniel Olteanu. Potrivit prevederilor legale, pensionarii de invaliditate sunt supusi, periodic, in functie de afectiune, revizuirii medicale, la intervale cuprinse intre un an si 3 ani, panã la implinirea varstelor standard de pensionare. Aceste examene medicale se efectueazã la termenele stabilite de medicul expert al asigurãrilor sociale sau de cãtre comisiile de expertizã a capacitãtii de muncã, in cabinetele medicale la care sunt arondate localitãtile unui judet. Dacã propunerea deputatului Olteanu va fi luatã in calcul de reprezentantii Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, pensionarii vasluieni ar putea fi scutiti de deplasãrile anevoioase si costisitoare in judet, pentru obtinerea certificatului de invaliditate.