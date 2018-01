Pãsuni abandonate

miercuri, ianuarie 31, 2018, 3:00

Primãriile vasluieni nu se grãbesc sã intocmeascã documentele legate de amenajamentele pastorale. Panã la inceputul acestui an, s-au inregistrat la Directia pentru Agriculturã a Judetului Vaslui doar 35 de cereri pentru amenajamente, 51 de UAT-uri rãmanand, astfel, restante la acest capitol. Amenajamente pastorale realizate acoperã o suprafatã de 4.514 hectare in comunele Pochidia, Lipovãt, Vaslui, Bãcani, Codãesti, Cozmesti, Vinderei si Albesti. Alte nouã proiecte, cu o suprafatã totalã de 3.900 hectare, sunt in stadiu avansat de implementare in comunele Miclesti, Muntenii de Jos, Berezeni, Viisoara, Cretesti, Duda- Epureni, Bãlteni, Alexandu Vlahutã si Stãnilesti. Spre comparatie, la nivelul judetului Vaslui avem o suprafatã totalã de 94.176 hectare de islaz, din care pãsunile naturale ocupã 86.268 hectare, iar fanetele naturale sunt pe 7.908 hectare. Începand cu 1 ianuarie 2019, va fi obligatorie aplicarea amenjamentului pastoral. Pentru suprafetele de pajisti permanente, in anul 2017, Agentia de Plãti si Investitii pentru Agriculturã (APIA) Vaslui a acordat o subventie in valoare de 97,25 euro/hectar. Practic, anul trecut au solicitat subventii 27 de asociatii ale crescãtorilor de animale, pentru suprafata de 7.913 hectare, iar in urma verificãrilor fãcute s-a constatat cã doar 14 dintre acestea au indeplinit conditiile de eligibilitate, pentru suprafata de 3.696 hectare.