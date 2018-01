Pãcatele pãrintilor, pe umerii bebelusilor!

vineri, ianuarie 26, 2018, 3:00

Lipsa unui loc de muncã lasã fãrã indemnizatiile pentru cresterea copilului 6.596 de familii din judetul Vaslui. Cum niciunul dintre pãrinti nu a realizat în ultimii doi ani anteriori nasterii copilului venituri impozabile, statul nu le plãteste niciun leu. Cele mai multe cazuri de familii fãrã indemnizatie sunt în zonele rurale, în timp ce bebelusii din Vaslui, Bârlad si Husi sunt mai norocosi. De mentionat cã toate aceste familii mai pierd, pe durata concediului de maternitate, si asigurarea la sãnãtate, vechimea la pensie si dreptul la somaj.

Familiile din mediul rural din judetul Vaslui sunt condamnate sã isi creascã bebelusii doar din alocatia de stat. Din cauzã cã majoritatea familiilor nu realizeazã venituri impozabile, acestea nu primesc indemnizatia pentru cresterea copilului. Mai exact, niciunul dintre pãrinti nu au realizat in ultimii doi ani anteriori nasterii copilului venituri impozabile sau nu s-au aflat in perioade asimilate (somaj, concedii medicale etc). Potrivit datelor Agentiei Judetene de Plãti si Inspectie Socialã (AJPIS) Vaslui, in anul 2017, numãrul mediu al beneficiarilor de alocatie de stat pentru copii in varstã de panã la doi ani, respectiv trei ani in cazul copilului cu handicap, a fost de 8.723. La data de 31 decembrie 2017, erau in platã in judetul Vaslui 2.127 familii care incasau indemnizatie pentru cresterea copilului. Astfel, diferenta dintre celor douã tipuri de prestatii sociale este, in prezent, de 6.596 famili. Toate aceste familii nu indeplinesc conditiile pentru a beneficia de indemnizatie pentru cresterea copilului sau a stimulentului de insertie. Dacã la sate sãrãcia lasã fãrã bani mii de familii, vasluienii care trãiesc la orase o duc mai bine. Conform datelor AJPIS Vaslui, cei mai multi beneficiari de indemnizatie pentru cresterea copilului sunt din Vaslui, Barlad si Husi. În luna decembrie 2017, figurau in platã pentru indemnizatie de crestere a copilului 2.127 de familii, pentru care s-a achitat suma de 2.970.178 lei.

Doar cinci familii au pierdut bani la plafonare

În luna octombrie 2017, s-au achitat primele indemnizatii pentru cresterea copilului plafonate la maxim 8.500 lei. La nivelul judetului, topul primilor 10 beneficiari dupã cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului aratã astfel: 5 beneficiari primesc 8.500 lei lunar, un beneficiar primeste 7.300 lei, unul, 6.500 lei, 2 – 6.400 lei lunar si, in sfarsit, unul primeste 6.300 lei. Plafonarea indemnizatiei pentru cresterea copilului la un nivel maxim de 8.500 de lei a afectat doar 5 familii din judetul Vaslui. Pentru cã salariile pãrintilor realizate in ultimele 12 luni nu au fost atat de mari, nici indemnizatile primite in concediul pentru cresterea copilului nu au atins plafonul stabilit de Guvern. Conform noilor prevederi legale, indemnizatia lunarã pentru cresterea copilului se stabiliste ca si panã acum, repectiv la 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni, din ultimii doi ani anteriori datei nasterii copilului, cu mentinerea cuantumului minim actual de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tarã garantat in platã, dar cu limitarea la un nivel maxim de 8.500 lei.

Drepturi pierdute

Pe perioada in care se beneficiazã de indemnizatia pentru cresterea copilului, plata contributiei de asigurãri sociale de sãnãtate pentru aceste persoane se asigurã de la bugetul de stat si se calculeazã prin aplicarea cotei prevãzute de lege asupra nivelului indemnizatiei acordate. Perioada in care o persoanã beneficiazã de indemnizatie pentru cresterea copilului constituie perioadã asimilatã stagiului de cotizare in vederea stabilirii drepturilor de pensie in sistemul public si a drepturilor stabilite de Legea 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru somaj. Perioada concediului pentru cresterea copilului constituie vechime in muncã si in serviciu, precum si in specialitate si se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acordã in raport cu aceasta. ßAngajatorul are obligatia de a aproba concediul pentru cresterea copilului. Este interzis angajatorului sã dispunã incetarea raportului de muncã sau de serviciu salariatului/salariatei care se aflã in concediu pentru cresterea copilului, sau in plata stimulentului de insertie. Aceastã interdictie se prelungeste cu sase luni dupã revenirea definitivã a salariatului/salariatei in unitate’, a spus Sorin Prepelitã, directorul AJPIS Vaslui.