Optimism: 2018, anul în care PMP v` deveni o fortã politicã în judetul Vaslui

luni, ianuarie 15, 2018, 3:00

La unison, liderii organizatiilor de tineret, femei, seniori, dar si a celei judetene a PMP Vaslui sunt decisi ca în 2018 sã continue activitatea de organizare la toate nivelurile a partidului, astfel încât sã devinã o fortã politicã demnã de luat în seamã la alegerile viitoare, cele europarlamentare, prezidentiale si, în 2020, locale si parlamentare. „Dacã, asa cum ne dorim, vom reusi întemeierea de organizatii locale în toate comunele si, la nivel de orase, la fiecare sectie de votare, cu atragerea de noi membri care doresc o adevãratã schimbare a mediului politic si a vietii românilor, cred cã vom reusi coagularea în jurul PMP a adevãratei opozitii”, a anuntat Marcel Gangu, vicepresedintele organizatiei judetene PMP Vaslui.

Organziatia Judeteanã Vaslui a Partidului Miscarea Popularã si-a anuntat, incã din prima sãptãmanã a acestui an, programul pentru anul 2018. ‘Anul trecut, am reusit nu doar infiintarea de filiale PMP in 47 de comune, precum si in municipiile Vaslui, Barlad si Husi si orasele Negresti si Murgeni, dar si organizarea de alegeri pentru desemnarea conducerilor acestora, atat la nivel local, cat si judetean. A fost un mare pas inainte pentru un partid care, la doar un an de la infiintare, reusea performanta sã intre in Parlament si, in judetul Vaslui, sã obtinã unul dintre cele mai mari scoruri electorale pe plan national. Am reusit sã dãm un parlamentar, dar si mai multi alesi locali, doar prin prisma valorii candidatilor, fãrã a avea logistica altor partide. 2018 va fi un an definitoriu pentru PMP Vaslui, atat din punct de vedre organizatoric, cat si de derulare a unor activitãti prin care sã ajungem la fiecare cetãtean pentru a-i prezenta programul nostru politic si, astfel, sã-l atragem alãturi de noi. Dacã, asa cum ne dorim, vom reusi intemeierea de organizatii locale in toate comunele si, la nivel de orase, la fiecare sectie de votare, cu atragerea de noi membri care doresc o adevãratã schimbare a mediului politic si a vietii romanilor, cred cã vom reusi coagularea in jurul PMP a adevãratei opozitii. Fiecare lider si fiecare membru are trasate in acest sens responsabilitãti precise’, a anuntat Marcel Gangu, presedintele Organizatiei Municipale PMP Vaslui si vicepresedinte al Organziatiei Judetene. Spusele acestuia au fost intãrite de Paul Postolache, secretarul general al Organizatiei Judetene de Tineret a PMP Vaslui. ‘Ne propunem sã ne mãrim echipa cu tineri de valoare, care sã lupte pentru PMP, pentru viitorul nostru. Doar sustinand oameni de valoare, inclusiv in mediul on-line, vom reusi sã demonstrãm cã suntem un partid puternic si, prin actiunile noastre, PMP poate nu doar veni in sprijinul cetãtenilor, dar si sã le reprezente interesele la nivel local, judetean si in Parlament’, a declarat Paul Postolache. Tanãrul a fost completat de deputatul Corneliu Bichinet, presedintele Organizatiei Judetene PMP Vaslui: ‘Gandul de a atrage cat mai muti tineri de valoare alãturi de PMP este o preocupare constantã a mea si a colegilor mei. Atunci cand partidul va fi neincãpãtor de tineri, noi, cei mai in varstã, le vom ceda locul. Vor veni cu un nou suflu, cu noi idei, neinfluentate de metehne ‘politice’ de dinainte. Primenirea partidului cu astfel de oameni noi si tineri este singura cale de urmat, dacã dorim sã rãmanem si sã avem un cuvant de spus pe scena politicã’, a subliniat Bichinet. Importanta anului 2018 din punct de vedere organizatoric a fost subliniat si de Marcela Tãbuscã, secretarul general al PMP Vaslui: ‘Ne dorim ca 2018 sã fie un an de dezvoltare a organizatiei judetene, de intãrire a organizatiilor existente si de formare a unora noi, in localitãtile si comunele unde panã acum nu s-a reusit acest lucru. La nivelul municipiului Vaslui, ne dorim sã infiintãm organizatii pe sectii de votare, cu lideri competenti in fiecare din cele 62 de sectii, si la fel se va intampla in toate celelalte orase. Membrii Comitetului Executiv Local au primit responsabilitãti in acest sens, la fel si in cele 31 de comune arondate municipiului Vaslui, pentru sustinerea organizatiilor existente sau infiintarea unora noi, urmand a fi monitorizati indeaproape, nu pentru a le fi verificatã activitatea, cat pentru a li se asigura sprijinul si logistica necesare. Ne propunem cat mai multe intalniri, atat cu membrii PMP, cat si cu alti cetãteni interesati, cel putin douã – trei sãptãmanal, in diverse sectii. La fel, in ceea ce priveste activitatea la cabinetele parlamentare ale deputatului Corneliu Bichinet, programul este de 4 ore timp de cinci zile pe sãptãmanã, la care se adaugã deplasãrile in teritoriu. Cine doreste, ne poate contacta, direct, prin telefon sau e-mail. Preluãm toate doleantele si problemele cetãtenilor si, in limita posibilitãtilor si a competentei, incercãm sã le rezolvãm’, a declarat Marcela Tãbuscã. Conform declaratiilor liderilor PMP, nu doar partea organizatoricã va constitui principalul obiectiv pentru anul 2018, ci si diverse actiuni si implementarea de programe prin care se doreste a veni in ajutorul vasluienilor. ‘Atat la nivelul organzatiei judetene si a celor locale, cat si la nivelul celor de femei sau tineret, avem in plan o serie de actiuni in care dorim sã angrenãm cat mai multi vasluieni, membri de partid sau nu. Am putea ajuta cãmine de bãtrani, organiza vizite la mãnaãstiri, actiuni de plantat puieti pentru a inverzi din nou tara care, pe zi ce trece se usucã, pentru cã, dacã Romania e rosie din punct de vedere politic, e din ce in ce mai uscatã de la naturã. În ceea ce priveste Organizatia de Femei a PMP, vom depune eforturi pentru constientizarea rolului femeii in societate si recunoasterea acestui rol in procesul de dezvoltare umanã si de educare a tinerei generatii. PMP este partidul care oferã ocazia femeilor de a se implini si pe plan politic, nu doar profesional sau familial, prin accesul acestora la diverse programe in urma cãrora sã devinã nu numai independente, dar si, prin implicare, un factor de decizie pe diverse paliere. Femeia este torta care trebuie sã rãmanã aprinsã in societate pentru ca aceasta sã nu se cufunde in beznã’, a explicat Delia Drãnciuc, lidera Organizatiei de Femei a PMP Vaslui.