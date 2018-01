Operatiunea mai multi bani la pensie!

joi, ianuarie 18, 2018, 3:00

Pensionarii vasluieni fac rând Casa Judeteanã de Pensii pentru a li se recalcula pensiile. Dupã recalcularea drepturilor în baza grupelor de muncã, au intrat la rând beneficiarii de pensie anticipatã partialã. Numai în luna decembrie, aproape 300 de persoane au formulat cereri pentru recalcularea pensiilor.

Într-o singurã lunã, 289 de pensionari vasluieni si-au depus cererile pentru recalcularea pensiilor. Este vorba despre persoanele cu pensie anticipatã partialã, care, din data de 23 noiembrie 2017, pot depune cereri pentru recalculare. Bogdan Isabel, directorul Casei Judetene de Pensii (CJP) Vaslui, a spus cã persoanele care beneficiazã de recalculare au fost informate la sediul institutiei, in mass-media locale si centrale. ìUn numãr de 186 de cereri de recalculare au fost inregistrate la Vaslui, iar 103 cereri, la Barlad. Pentru a beneficia de recalculare, fiecare pensionar trebuie sã depunã cerere. Din calculele noastre, peste 400 de pensionari cu pensie anticipatã partialã pot solicita recalcularea. Nu se acordã sume retroactiv in cazul acestor recalculãri, ci din momentul in care a fost inregistratã cererea. Nu este un termen limitã pentru inregistrarea cererilor. Panã iese la pensie de limitã de varstã, pensionarul poate cere recalcularea’, a spus Isabel Bogdan. Persoanele pensionate anticipat partial in perioada 1 ianuarie 2011 – 16 iulie 2016 pot sã cearã recalcularea pensiilor. Este vorba de cei care au cerut pensia anticipatã partialã de la data intrãrii in vigoare a actualei legi a pensiilor si panã la momentul schimbãrii modului in care se calculeazã aceasta. La data de 17 iulie 2016, modul in care este calculatã pensia anticipatã partialã a fost schimbat semnificativ, astfel cã persoanele care au cerut pensionarea de la acea datã au beneficiat si beneficiazã de conditii mai avantajoase. Persoanele ale cãror drepturi de pensie anticipatã partialã s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011 – 16 iulie 2016 beneficiazã de recalcularea pensiei.

Recalculari si pe grupele de munca

În primele nouã luni ale acestui an, 2.605 pensionari au depus cereri de recalculare a pensiei la CJP Vaslui. În prima jumãtate a acestui an, Guvernul a aprobat normele metodologice ale Legii 192/2015 privind modificarea legislatiei in sistemul unitar de pensii publice. Actul normativ vizeazã aplicarea unitarã si echitabilã a prevederilor legale referitoare la pensionarii sistemului public de pensii, care au desfãsurat activitãti in locuri de muncã incadrate in grupa I si/sau grupa a II-a, ori in conditii deosebite si/sau conditii speciale de muncã. Este vorba despre pensionarii sistemului ale cãror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislatiei anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfãsurat activitãti in locuri de muncã incadrate in grupe si care nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale. Drepturile de pensie recalculate se plãtesc in etape, astfel: in luna iulie 2017, in cazul persoanelor ale cãror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1990 – 31 martie 2001 inclusiv si in luna decembrie 2017, in cazul persoanelor ale cãror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 aprilie 2001 – 31 decembrie 2010 inclusiv.