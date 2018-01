O Volga neagrã pe strãzile Vasluiului

vineri, ianuarie 5, 2018, 3:00

Fãrã a fi vreun nostalgic dupã vremurile apuse, un tânãr îndrãgostit de bãtrâna Volgã a restaurat si pus în circulatie un astfel de autoturism, unul de lux în vremea comunismului. Încurajat de un prieten si cu ajutorul unui mecanic auto inimos si priceput, vasluianul Alexandru Cãrãbãt a reusit sã dea viatã unui hârb achizitionat tocmai din Maramures. Autoturismul negru, GAZ M 21 VOLGA, care dãdea uneori fiori, fiind folosit si de fostii securisti, este acum mândria clubului Retromobil Vaslui si poate fi admirat pe strãzile din oras.

În octombrie 1956, pe poarta Fabricii de Automobile Gorki (Gorkovski Avtomobilnai Zavod), din orasul rusesc cu acelasi nume, iesea primul autoturism GAZ 21 Volga, o bijuterie a acelor vremuri. Dupã lungi cercetãri si cu ceva influente americane, de la Chevrolet Bel Air si Ford Mainline, inginerii rusi reuseau sã combine toate tehno – logiile moderne din acei ani cu un motor puternic de 75 CP si o capacitate cilindricã de 2500 cmc, pentru a construi masina Volga. Emblema de pe capota in forma de cerb este simbolul orasului Gorki. Volga a intrat in legenda anilor ù60, fiind unul dintre simbolurile puterii acelor vremuri. Doar oamenii cu mare influentã in Partidul Comunist detineau astfel de automobile, considerat a fi unul de lux, in comparatie cu Daciile disponibile cu greu restului populatiei. Spre sfarsitul anilor ù80, accesul cãtre limuzina ruseascã a devenit mai facil, dar simbolul puterii a rãmas, mai ales pentru modelele de culoare neagrã. Legenda vine de la obiceiul securistilor de a-si intimida victimele luandu-le ßla plimbare’ cu temutele masini sovietice. Dacã auzeai expresia ‘Te urmãreste o Volgã neagrã’, spaima te cuprindea rapid, oricat de cinstit ai fi fost. De o astfel de masinã s-a indrãgostit un pasionat de autotu – risme de epocã, vasluianu Alexandru Cãrãbãt. ‘Mi-a plãcut masina incã din copilãrie. Vedeam Volga neagrã si masca nichelatã de la motor, barele de protectie masive si strãlucitoare, rama farurilor, volanul din lemn, dar mai ales aspectul masiv, puternic si totusi suplu, toate m-au fermecat. În 2012, am vãzut mai multe masini Volga scose la vanzare pe internet. De cele mai multe ori insã, cele din Romania arãtau jalnic; te coplesea tristetea cand le vedeai. Cele din Republica Moldova arãtau mai bine intretinute, dar preturile erau nerealist de mari. În 2015, am vãzut o Volgã neagrã la vanzare pe internet si am sperat cã va fi a mea. Era vorba de un automobilul GAZ M 21 VOLGA din cea de-a treia serie, fabricatã in 1968, litera ‘M’ a acestui model fiind codul dat de sovietici doar pentru masinile de export. În ciuda scepticismului cunoscutilor – un singur prieten, Sebi, m-a incurajat -, in noiembrie 2015, am reusit sã strang banii pentru a-mi lua masina visatã’, povesteste Alexandru Cãrãbãt, posesorul singurei Volga de culoare neagrã care mai circulã pe strãzile municipiului Vaslui.

De la hârb, la limuzina!

Contand cã fotografiile postate de proprietarul bãtranei Volgi corespund cu realitatea, cu atat mai mult cu cat, la cererea sa, inainte de plecarea spre Maramures, a primit de la vanzãtor si o filmare ca sã demonstreze cã masina pornea la cheie si nu era nici o patã sub motor, Alexandru Cãrãbãt a strãbãtut jumãtate de tarã pentru a-si implini visul. Mai mult, inainte de plecare, a inchiriat chiar si un garaj, la un pret deloc mic, in care sã-si pãstreze ‘bijuteria’. ‘Am plecat la un drum lung panã in zona Maramuresului, cu o platformã din Vaslui, sã aduc Volga acasã. Ajungand la vanzãtor, in loc de garaj am gãsit Volga sub un balcon, in aer liber, cu vopseaua pe alocuri scorojitã si interiorul mirosind a benzinã, acoperitã cu niste covoare vechi. Sub motor am vãzut uitate niste cartoane cu o patã mare, despre care vanzãtorul si-a dat cuvantul cã nu erau scurgeri de la motor, ci doar niste pete vechi, anterioare. Motorul dãdea rateuri ingrozitoare si, cand am urcat eu la volan, motorul s-a inecat. În final, vanzãtorul a cumparat un set de bujii, pentru a demonstra cã motorul mergea. ‘Ce vreti, e o masinã veche!’, a fost ultima replicã a lui, dupã ce rateurile motorului s-au auzit din nou. Chiar si asa, tot imi doream masina. Am urcat-o pe platformã si am adus-o acasã. Dupã ce ne-am rãtãcit prin munti pe un drum forestier, am ajuns noaptea tarziu in Vaslui, doar pentru a afla cã garajul pe care-l inchiriasem anterior era de fapt o halã pãrãsitã, cu geamurile sparte, undeva la marginea orasului. A inceput apoi aventura pentru repunerea in stare de functionare a autoturismului si de a-i reda bãtranei Volgi strãlucirea de altãdatã. Dupã ce am fãcut ITP-ul pentru vehicule istorice, am comandat pe internet bujii noi si o pompã de apa in locul celei defecte si am apelat la serviciile unui ‘meserias’ pentru a le inlocui. Numai cã ‘meseriasul’ care lucra la un service mare din Vaslui a stricat filetul din chiulasã, nu a mai apucat sã schimbe pompa de apã si a plecat grãbit. Timp de trei luni am cãutat alti mecanici, dintre care unii, doar cat vedeau masina, nici nu mai voiau sã ridice capota. Apoi insã, mi s-a schimbat in sfarsit norocul, si am dat de un ‘doctor de masini’ in adevãratul sens al cuvantului. Cu ajutorul lui, masina a prins viatã din nou; foarte rapid am vopsit-o si, mai mult, am avut norocul sã intalnesc o doamnã de la care am cumpãrat un garaj pe care nu il mai folosea. În timp, ‘doctorul’ a schimbat carburatorul, bobina de inductie, pompa de benzinã, platinele, furtunele, arcurile etc., intrun cuvant, a pus masina la punct. Acum, Volga porneste la sfert de cheie, motorul toarce frumos, iar in interior nu mai persistã miros de benzinã. De la inceputul anului 2016, suntem membri ai clubului Retromobil Vaslui, participand la fiecare eveniment organizat de club cu autoturismul care, in acest an, va implini jumãtate de secol. Împreunã cu tata, prietenul Sebi si ‘Doctorul’ formãm o echipã, si toti patru intretinem cu succes o frumoasã masinã de legendã. Mai mult, pe langã plimbãrile ‘la sosea’, acolo unde bãtrana Volgã neagrã atrage privirile atat ale trecãtorilor, cat si ale celorlalti participanti la trafic, participãm si la nunti, limuzina aflatã la a doua tinerete fiind foarte potrivitã pentru miri’, spune mandru Alexandru Cãrãbãt. Pe langã faptul cã, pentru tanãrul vasluian, achizitionarea si repunerea in circulatie a automobilului GAZ M 21 VOLGA a reprezentat implinirea unui vis, se dovedeste astfel cã decizia proprietarului de a investi in acest sens a fost una corectã. Nu doar cã, odatã cu trecerea anilor, valoarea autoturismului creste, dar vehiculul oferã si satisfactie maximã la fiecare plimbare, atat pentru proprietar, cat si pentru iubitorii de automobile de epocã. Asociatia ‘Retromobil Club Romania’, din care face parte si ‘Retromobil Club Vaslui’, este forumul national al detinãtorilor si restauratorilor de vehicule istorice, avand ca scop promovarea si incurajarea conservãrii, restaurãrii si utilizãrii vehiculelor istorice in conditii istorice si tehnice corecte. Apartenenta la aceastã asociatie reprezintã o garantie cu privire la autenticitatea automobilelor de epocã, lucru de mare mandrie pentru entuziastii posesori.