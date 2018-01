O sutã de locuri de muncã în agriculturã, în Danemarca

marți, ianuarie 16, 2018, 3:00

Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) Vaslui, prin Serviciul de Ocupare EURES Romania, oferã 100 locuri de muncã pentru culegãtori de mazãre in Danemarca. Selectia se va organiza la finalul lunii februarie 2018, in Ramnicu Valcea, judetul Valcea. Se va munci intr-o fermã cu lucrãtori din diverse tãri, cu oportunitãti de dezvoltare a abilitãtilor de muncã si socializare. Compania promoveazã respectul reciproc, responsabilitatea si increderea reciprocã intre lucrãtori. Durata contractului este iunie – octombrie 2018. Program de lucru este de 30-40 ore, sase zile pe sãptãmanã. Cazarea se face in rulote. În camping sunt disponibile bucãtãrie, salã de mese, toalete, baie cu dusuri, masini de spãlat, internet wireless. Taxa de cazare plãtitã de lucrãtor/zi este de 8 euro si acoperã inclusiv gazul, apa si electricitatea. Pentru transportul de la locul cazãrii la locul de muncã sau pentru cumpãrãturi, angajatorul va pune la dispozitia lucrãtorilor un autobuz, contracost, pentru 1,5 euro/zi/persoanã; optional, lucrãtorii pot sã isi aleagã alt mijloc de transport la locul de muncã. Transportul dus-intors Romania- Danemarca este in responsabilitatea lucrãtorului. Mai multe informatii despre cazare si transport se gãsesc pe website-ul www.My-greenpeas.com. Plata muncii este in functie de cantitatea culeasã in lãdite sau caserole cu gramaj specific. Salariul este 0,6 euro brut/kg plus 12,5% alocatie de concediu. Impozitul si contributiile sociale se vor deduce din salariu, conform legislatiei daneze. Mai multe informatii despre impozite pot fi gãsite pe http://www.skat.dk. Cerintele postului sunt: varstã minimã – 18 ani; cunostinte de limba englezã – nivel minim, dar nu este o cerintã obligatorie; muncã fizicã grea, indiferent de climã. Candidatii trebuie sã trimitã un CV model EUROPASS in limba romanã sau in limba englezã, cu pozã inclusã, pe adresa de email work@greenpeas.dk. Preselectia aplicantilor se face de cãtre angajator. Invitarea la selectie a persoanelor preselectate de cãtre angajatorul danez se va face in timp util de consilierii EURES. Detalii referitoare la data, locul si progra – mul selectiei vor fi trimise numai persoanelor invitate. Nu sunt admise alte persoane la interviu. Instructiunile de aplicare se gãsesc pe website-ul: www.My-greenpeas. com. Termenul limitã de trimitere a CVului este data de 20 februarie 2018. Informatii suplimentare se gãsesc pe site-ul ANOFM: www.eures.anofm.ro sau la sediul agentiei din Vaslui, str. Spiru Haret nr. 5, Compartiment EURES, telefoane 0235/318184, 0733/975394.