O nouã expozitie la Muzeul «Vasile Pârvan», «Magia punctului»

vineri, ianuarie 26, 2018, 3:00

Duminicã, 28 ianuarie 2018, ora 11.00, la Muzeul ‘Vasile Parvan’ are loc vernisajul expozitiei de artã virtualã ‘Magia punctului’, a artistului Victor Foca, membru al UAPR si AIAP. Interesant, dar nu unic, este faptul cã, la inceputul carierei, acesta a abordat cu cãldurã si multã plãcere artisticã portretul si arta figurativã in general, chipurile desenate sau pictate avand o desãvarsitã noblete si o frumusete inegalabilã. Însã, cu multi ani in urmã, la catedrã, impreunã cu elevii sãi, ‘a slefuit cuvintele-ideile’, din care s-a nãscut PUNCTUL PLASTIC ARMONIC si RIGLA CRESTERILOR ARMONICE, el simtind astfel nevoia de a se rupe, de a abandona figurativul din arta sa, apropiinduse tot mai mult de concepte bazate pe ‘divina proportie’, pe formele ‘geometrice’. Artistul a dorit a se distanta de chipul exterior uman, apropiinduse de intelegerea tot mai profundã a interiorului uman, in noua viziune asupra artei el fiind de pãrere cã rolul picturii este acela de a face apropierea de poezie si teologie. Lucrãrile lui se aflã undeva la granita dintre picturã si graficã, pictorul declarandu-si intentia de a realiza o ‘reprezentare graficã a miscãrii’, imaginile pe care le creazã constituind practic memoria acestei miscãri. Remarcabilã, in tablourile sale, este capacitatea de a analiza valorile perceptiei si ale sistemului vizual, de a descompune nucleele cromatice in pãrtile lor componente, de a desface astfel acest ghem de energii, de potentialitãti, in elementele primare pe care le distribuie cu subtilã stiintã in imagini. Cert este cã nimic din tot ceea ce ne propune artistul nu este intamplãtor. Geometria culorilor, combinatiile pigmentare pe care le-a studiat si experimentat ani la rand devin instrumente ale intelegerii diversitãtii culorilor, prilej de organizare cromaticã a orizontului vizualse aratã in prezentare expozitiei. Publicul barlãdean are astfel posibilitatea, prin intermediul expozitiei, sã cunoascã un artist cu o operã intere santã si unicã in arealul romanesc. Expozitia va fi deschisã in perioada 28 ianuarie26 februarie, in fiecare sãptãmanã, de martiduminicã intre orele 8.0016.00.