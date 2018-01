vineri, ianuarie 12, 2018, 3:00

Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a cãrui voce se face foarte des auzitã în momentele (tot mai dese) de cumpãnã ale principalului partid de guvernãmânt, a declarat, ieri, cã restructurarea Guvernului e o idee care trebuie privitã cu seriozitate. Pe de altã parte, a subliniat liderul socialdemocrat, o eventualã restructurare a Guvernului nu trebuie în niciun caz folositã ca instrument în „aceastã bãtãlie superficialã a orgoliilor”.

ßIdeea de restructurare a Guvernului trebuie privitã cu seriozitate, dar nu trebuie folositã ca instrument in aceastã bãtãlie superficialã a orgoliilor. Aceastã problemã s-ar putea rezolva dacã existã o disponibilitate de dialog si intelegere, dar nu e nimic in trecut pe care sã mã bazez cã lucrurile vor evolua in acest sens, in afarã de ideile mele utopice’, a declarat presedintele PSD Vaslui Dumitru Buzatu pentru AGERPRES. El a precizat cã nu s-a intalnit panã acum, la Vaslui, cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, care ar avea intalniri cu liderii socialdemocrat i din Moldova, dar cã il asteaptã la discutii. ßDacã mã sunã si vrea sã ne intalnim, nu e nicio problemã’, a mai spus el. Pe de altã parte, Dumitru Buzatu, considerã cã dacã nici presedin tele partidului, Liviu Dragnea, si nici premierul Mihai Tudose nu vor avea o abordare constructivã, un posibil scenariu va fi, din nou, demiterea premierului, cu repercusiuni asupra programului de guvernare. ßÎn momentul de fatã, a apãrut o rupturã, pe care, in loc sã o acopere, cei care sunt implicati incearcã sã o facã mai mare. Considerentele pragmatice ale guvernãrii sper sã predomine, iar lumea sã se reaseze la discutii, sã incerce sã guverneze in mod efectiv, sã renunte la conflictele care apar cu o anumitã frecventã. Dacã nici presedintele Liviu Dragnea nici premierul Mihai Tudose nu vor aborda in mod constructiv acceastã chestiune, probabil se va ajunge din nou la demiterea primului-ministru, iar efectele le vom vedea. Aplicarea programului de guvernare va avea de suferit pentru cã se va consuma o perioadã de timp in care am putea face altceva. Sper ca lucrurile sã aibã un sfarsit fericit, desi nimic nu mã indreptãteste la asemenea sperante’, a declarat Dumitru Buzatu pentru MEDIAFAX. Potrivit liderului socialdemocrat ilor vasluieni, ministrul de Interne Carmen Dan riscã sã cadã victima infruntãrii de forte dintre Liviu Dragnea si Mihai Tudose. ßAm avut altã impresie la numirea actualului Guvern, am crezut cã vor avea disponibilitate maximã pentru discutii si pentru aplanarea conflic – telor, dar vãd cã lucrurile nu stau asa. Eu cred cã toate lucrurile se pot rezolva prin discutii, mai ales cã motivul aparent al disputei, restruc – turarea guvernamentalã, nu este o chestiune respinsã ab initio; cred cã trebuie discutatã si cu alti factori de decizie si cu partenerii din ALDE’, a concluzionat Dumitru Buzatu.