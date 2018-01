O firmã din Sibiu cumpãrã lâna din judetul Vaslui

joi, ianuarie 11, 2018, 3:00

SC Eurobusiness 83 SRL Sibiu, cu un punct de lucru deschis în Tutova, este centrul de colectare a lânii din judetul Vaslui. Crescãtorii de ovine înscrisi în programul guvernamental vor primi 1 leu pe kilogramul lânã comercializatã. Prin sprijinul financiar se urmãreste relansarea activitãtii în sectorul ovinelor, precum si stimularea înfiintãrii de noi centre de colectare.

Potrivit HG nr. 500 / 2017 privind aprobarea schemei ìAjutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescãtorilor de ovine pentru comercializarea laniiî, schema de ajutor de minimis se acordã crescãtorilor de animale care isi desfãsoarã activitatea in domeniul cresterii ovinelor. Este vorba despre persoanele fizice care detin atestat de producãtor, valabil panã la data plãtii ajutorului de minimis, persoanelor fizice autorizate, intre – prinderilor individuale si întreprin – derilor familiale si persoanelor juridice cu activitate in domeniu. Solicitantii care au fost inregistrati la Directia pentru Agriculturã Judeteanã (DAJ) Vaslui in registrul unic pentru accesarea programului au obligatia sã depunã documente justificative ce atestã comercializarea productiei de lanã obtinutã in anii 2017 in 2018. Documentele se pot depune la DAJ panã in data de 1 iulie 2018. Acestea sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare din care sã rezulte cantitatea de lanã comercializatã. Avandu-se in vedere art. 5, lit. b din HG nr. 500/2017 si, de asemenea, pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis, crescãtorii de ovine sunt obligati sã facã dovada comercializãrii cantitãtii de lanã de la un centru de colectare sau de la o unitate de procesare a lanii. SC Eurobusiness 83 SRL Sibiu, punct de lucru Tutova, reprezintã centrul de colectare a lanii de pe raza judetului Vaslui. ‘Valoarea sprijinului financiar reprezentand ajutor de minimis, care se va acorda beneficiarilor inregistrati in program, este de 1 leu/kilogramul lanã comercializatã. Prin sprijinul financiar se urmãreste atat eficientizarea activitãtii sectorului de crestere a ovinelor, cat si stimularea infiintãrii centrelor de colectare a lanii. Astfel, se vor crea noi locuri de muncã, iar veniturilor crescãtorilor de ovine se vor stabiliza’, a spus Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui.