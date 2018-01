O familie încaseazã, în medie, 166 lei din alocatia de sustinere

luni, ianuarie 29, 2018, 3:00

La sfarsitul anului trecut, un numãr de 12.566 familii din judetul Vaslui incasau alocatie de sustinere. În luna decembrie 2017, beneficiarii de alocatie de sustinerea au incasat 2 milioane de lei, suma medie plãtitã fiecãrei familii fiind de 166 lei. Din cauza absentelor nemotivate la scoalã, mai multe familii din judet si-au pierdut sprijinul financiar de la stat. Potrivit datelor Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui, in semestrul II al anului scolar 2016-2017, din numãrul total de 20.385 copii din familiile beneficiare de alocatie, un numãr de 4.869 copii au inregistrat absente. Situatia este urmãtoarea: 3.440 copii au inregistrat intre 1 – 9 absente, 792 copii au inregistrat intre 10 – 19 absente, 20 de copii au 20 absente, in timp ce 591 copii au peste 20 de absente. Pentru 585 familii (1.539 copii cu absente nemotivate) s-a procedat la diminuarea alocatiilor cu 20%. La alte 26 de familii (47 de copii cu absente nemotivate) s-a operat diminua – rea alocatiilor cu 50%. Valoarea totalã a diminuãrilor pe cele trei luni este de 82.551 lei. De asemenea, pentru 413 familii (1.121 de elevi cu absente), drepturile au fost suspendate pe o perioadã de sase luni, impactul suspendãrilor asupra bugetului fiind de 509. 958 lei. Alocatia pentru sustinerea familiei a fost instituitã prin Legea nr. 277/2010 si se adreseazã familiilor ce au in ingrijire copii si realizeazã venituri mai mici decat valoarea unui prag stabilit de lege. Unul din obiectivele acordãrii alocatiei de sustinere urmãreste stimularea frecventãrii cursurilor unei forme de invãtãmant.