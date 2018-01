O carte mai mult decât necesarã – «Bârladul si Marele Rãzboi»

marți, ianuarie 23, 2018, 3:00

Duminicã, 21 ianuarie, la sediul Muzeului „Vasile Pârvan” a avut loc lansarea cãrtii „Bârladul si Marele Rãzboi”, autor prof. Marcel Proca. Manifestarea se înscrie în cadrul evenimentelor prilejuite de sãrbãtorirea a 120 de ani de la înfiintarea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad si a fost gãzduitã cu gene rozitate de Muzeul „Vasile Pârvan”.

Cartea a fost prezentatã de dr. Alin Spanu, reputat specialist in istoricul serviciilor de informatii romanesti din timpul Primului Rãzboi Mondial si nu numai, profesor la Facultatea de istorie din cadrul Universitãtii Bucuresti, dr. Silviu Moldovan, directorul departamentului cercetare din cadrul CNSAS, si dr. Florian Banu, din cadrul aceleiasi institutii. Discutiile au fost moderate de directorul Muzeului ‘Vasile Parvan’, prof. Mircea Mamalaucã, care a vernisat si expozitia foto-documentarã ‘BARLADUL -CAPITALÃ MILITARÃ (noiembrie 1916 – martie 1917)’, organizatã de prof. Marcel Proca. Volumul vine sã rãspundã unui gol istoriografic privind Barladul acelor ani de rãzboi si constituie, din acest punct de vedere, o premierã pentru istoriografia barlãdeanã, incluzand de cele mai multe ori informatii inedite, rodul muncii de cercetare din arhive, dar si al identificãrii unui volum surprinzãtor de mare de fotografii realizate de Batalionul de specialitãti al Armatei Romane, la Barlad, in decembrie 1916. De asemenea, prin aceastã lucrare s-adorit sã prezentarea uneia din cele mai importante pagini din istoria acestui oras, cand aici au stationat ori au trecut importante personalitãti militare romanesti si strãine. În acelasi timp, au fost investigate implicatiile militare si politice ale prezentei la Barlad a celor mai importante structuri militare romanesti si strãine: Marele Cartier General al Armatei Romane, Cartierul Regal, Înaltul Comandament rusesc pentru trupele aflate in Romania etc., dar si elemente de viatã cotidianã specifice Barladului pe parcursul unei perioade de grea restriste din istoria nationalã – cea a retragerii si refugiului in Moldova (1916 – 1918). ‘Lucrarea beneficiazã de informatii noi, puse in cercetare de diferite arhive si biblioteci care, impreunã cu lucrãrile consultate, se imbinã in mod armonios. Se remarcã aparatul critic extrem de profund (peste 850 de note), vasta bibliografie, imbinarea textului cu fotografii si rigurozitatea demersului stiintific. Marcel Proca a utilizat toate tipurile de surse (arhivistice, edite, memorii, presã, foto etc.), pe care a ridicat o solidã constructie literarã. În acest fel, a adãugat o importantã contributie la istoria orasului Barlad in perioada Rãzboiului de Întregire, parte a istoriografiei nationale’, a subliniat prof. Alin Spanu. ‘Aduc multumiri atat membrilor Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ‘Elena Cuza’ Barlad, care au sprijinit financiar editarea volumului, cat si Muzeului ‘Vasile Parvan’ Barlad, care a gãzduit cu gene – rozitate si profesionalism evenimentul’, a declarat prof. Marcel Proca, vicepre – sedintele Societãtii de Stiinte Istorice din Romania – Filiala Barlad.