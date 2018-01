Nu toti conducãtorii auto au iesit din… spiritul sãrbãtorilor…

luni, ianuarie 8, 2018, 3:00

Doi bãrbati sunt cercetati de politistii vasluieni dupã ce au fost identificati conducând autovehicule pe drumurile publice desi se aflau sub influenta bãuturilor alcoolice.

Pe 3 ianuarie, la ora 23.30, politisti din cadrul Politiei Municipiului Husi, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu pe strada Stefan cel Mare, au oprit pentru control un autoturism condus de un bãrbat in varstã de 20 de ani, din aceeasi localitate. Conducãtorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultand o valoare de 0,79 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acesta a fost condus la Spitalul Municipal Husi, unde i-au fost recoltate mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. În aceeasi zi, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu, un echipaj de politie din cadrul Sectiei 3 Politie Ruralã Barlad a oprit pentru control o autoutilitarã care se deplasa pe Drumul Judetean 243 A, din directia Pogonesti cãtre Ivesti, condusã de un bãrbat in varstã de 66 de ani. Acesta aa fost testat cu aparatul alcooltest si, intrucat rezultatul testãrii a indicat o valoare de 0,72 mg/l alcool pur in aerul expirat, a fost condus la spital in vederea recoltãrii de mostre biologice. În cele douã cazuri au fost intocmite dosare de cercetare penalã sub aspectul sãvarsirii infractiunii de ‘conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de cãtre o persoanã aflatã sub influenta alcoolului sau a altor substante’, faptã prevazutã si pedepsitã de art. 336 alin. 1 din Codul Penal.