Noutãti în programul de guvernare pe agriculturã

marți, ianuarie 30, 2018, 3:00

Fermierii vor beneficia de garantii de stat în procent de 80% din valoarea creditului de productie pentru procesarea produselor si realizarea productiilor agricole, începând din 2018, impactul estimat al acestei mãsuri fiind de 87 de milioane de euro, potrivit Programului de guvernare 2018-2020.

‘Programul de stimulare a productiei vegetale, zootehnice si a acvaculturii prevede infiin tarea unui credit de dezvoltare a afacerii cu garantii de stat, respectiv acordarea de garantii de stat in procent de 80% din valoarea creditului de productie pentru: realizarea productiei agricole si proce sarea produselor agricole, realizarea investitiilor cu finantare europeanã, realizarea altor investitii in ferme si achizitia de teren agricol’, se aratã in document. Dobanda pentru un astfel de credit de dezvoltare este de 2% peste dobanda ROBOR la un an, iar plafonul maxim de creditare este de 3 milioane euro. Durata programului se va intinde pe 8 ani, iar beneficiarii vor fi 10.000 de societãti din agriculturã, zootehnie si acvaculturã. Potrivit documentului, efectele acestei mãsuri sunt cresterea productiei si calitãtii acesteia, sporirea volumului de marfã destinatã pietei interne si externe, cu impact pozitiv asupra produsului intern brut si a cresterii veniturilor la bugetul de stat. De asemenea, incepand din 2018, fermierii romani vor beneficia de eliminarea impozitului pe terenurile agricole lucrate si impozit zero pentru tractoare si utilaje agricole, insã aceste mãsuri vor fi luate de Ministerul Finantelor Publice. Cadastrarea de cãtre stat a tuturor terenurilor agricole panã in anul 2020, mãsurã care apartine de MDRAP, reducerea cotei de TVA de la 9% cat este in prezent, la 5% pentru cele mai importante inputurilivrarea de ingrãsãminte si de pesticide utilizate in agricultura, seminte si alte produse destinate insãmantãrii sau plantãrii, precum si prestãri de servicii de tipul celor specifice utilizate in sectorul agricol sunt alte mãsuri prevãzute in programul de guvernare la capitolul politici agricole. Începand cu 2018, vor fi alocate 264 de milioane de euro timp de 4 ani pentru revital izarea activitãtii liceelor agricole, astfel incat acestea sã fie ancorate in realitatea practicã si cea productivã, iar pregãtirea profesionalã din domeniu sã se realizeze printr-o politicã coerentã care sã rãspundã cerintelor sectorului agricol. Mãsura ar putea preveni inchiderea liceelor agricole din cauza lipsei infrastructurii de invãtãmant si interesului scãzut al elevilor. Programul se va intinde pe 4 ani, iar beneficiarii vor fi 33 licee agricole. Efectele estimate sunt: asigurarea investitiilor in clãdiri si dotarea acestora, necesare pregãtirii profesionale a elevilor, atragerea elevilor cãtre meseriile din sectorul agricol, asigurarea unei forte de muncã calificate pentru fermieri.