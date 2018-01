Noile reguli pentru firme si pentru cei care realizeazã venituri anul acesta

luni, ianuarie 8, 2018, 3:00

În prima zi a anului 2018 au intrat în vigoare unele normative si reglementãri care vor genera plusuri sau, uneori, minusuri în bugetele populatiei si firmelor. Iatã principalele schimbãri care vor interveni începând cu acest termen.

Cele mai importante schimbãri sunt de ordin fiscal, dar mai avem si o serie de modificãri sau chiar noutãti legislative care au impact in toate domeniile economice si sociale. Firmele vor functiona dupã reguli noi (contabilii in primul rand vor avea incomparabil mai mult de lucru in 2018 fatã de 2017), dar pe de altã parte salariul minim si indemnizatia de crestere a copilului se vor majora, iar cota de impozitare a veniturilor va scãdea de la 16% la 10%. Iatã lista schimbãrilor: – Taxa pe Valoarea Adãugatã (TVA) va fi plãtitã in conturi separate (ßsplit TVA’), procedurã care le impune companiilor costuri administrative suplimentare. S-a stabilit, insã, cã nu toate firmele vor trece la aceastã modalitate de platã, lucru care va complica relatiile dintre firmele care o aplicã si cele care nu o aplicã. – Contributiile de asigurãri sociale – CAS – vor fi plãtite de angajator, dar din banii salariatului, nu (si) din banii firmei, cum a fost panã la 1 ianuarie 2018. Mãsura ar trebui sã aibã ca efecte scãderea efortului financiar al firmelor (care vor mai avea de plãtit din surse proprii doar o taxã de 2,25% din fondul de salarii) si scãderea presiunii pe veniturile angajatului de la 39,25% la 37,25%. Dar pentru a se putea implini acest deziderat si mai ales pentru a se pãstra venitul net al salariatului, angajatorii trebuie sã majoreze salariul brut cu cel putin 20 de puncte procentuale. Sau, dupã cum au anuntat deja unii angajatori, sã le plãteascã salariatilor diferenta de 20% sub formã de prime/stipendii de merit, cel putin panã cand aceastã mutare a CAS va fi certã si clarificatã din toate punctele de vedere. – Complementar la mutarea CAS, de la 1 ianuarie 2018 va fi sanctionatã cu inchisoare de la 1 la 6 ani neplata CAS de cãtre angajatori. – Contributia la asigurãrile sociale de sãnãtate (CASS), in procent de 10%, va fi datoratã de o multitudine de persoane care realizeazã venituri cum ar fi: din dividende, din dobanzi, din alte surse, din activitãti independente etc. Principala modificare: aceste venituri care in 2017 erau scutite de contributia la asigurãrile sociale de sãnãtate, respectandu-se si alte conditii legale, vor intra obligatoriu in sfera de aplicare a contributiei la sãnãtate, insã modul de calcul este diferit, baza de calcul fiind salariul minim pe economie. De exemplu, dacã o persoanã fizicã este salariatã si realizeazã si venituri din dividende, atunci plãteste contributia la asigurãrile de sãnãtate atat ca salariat, cat si pentru veniturile din dividende. Baza lunarã de calcul a contributiei la sãnãtate pentru venitul din dividende este salariul minim brut pe tarã valabil in luna in care se achitã dividendele. – Începand cu data de 1 ianuarie 2018, impozitul pe venit este de 10% pentru toate categoriile de venituri impozabile, cu exceptia veniturilor din dividende – pentru care se pãstreazã cota de 5%. Pentru persoanele care realizeazã venituri din salarii se majoreazã deducerile personale in functie de mãrimea salariului si de numãrul persoanelor aflate in intretinere, insã panã la limita a 3.600 de lei, peste care nu se mai acordã deduceri personale. – Tot de la 1 ianuarie 2018, plafonul veniturilor unei microantreprinderi este de un milion de euro, calculat in lei la cursul BNR din ultima zi a anului anterior. Mai exact, 4,6597 lei/euro, cursul din 29 decembrie 2017, deci plafonul respectiv este de 4.659.700 de lei. Se pãstreazã cotele de impozitare de 1% pentru microantreprinderile care au un salariat cu normã intreagã si de 3% pentru microantreprinderile fãrã salariati. Se abrogã, in schimb, conditionarea fatã de un anumit obiect de activitate, in sensul cã pot fi microantreprinderi si societãtile care realizeazã venituri din consultantã si management intr-un procent mai mare de 20% din totalul veniturilor, din zona jocurilor de noroc, asigurãri etc. Se abrogã, de asemenea, si posibilitatea optãrii pentru plata impozitului pe profit prin majorarea capitalului social la suma de 45.000 de lei. – Din punctul de vedere al impozitelor si taxelor locale, pentru autovehiculele de transport de marfã cu masa totalã autorizatã egalã sau mai mare de 12 tone, impozitul datorat la bugetul la bugetul local se majoreazã cu circa 7% din 1 ianuarie 2018. – O altã modificare importantã: romanii care intentioneazã sã plece din tarã pentru mai mult de sase luni de zile vor risca, de la 1 ianuarie 2018, sã fie amendati dacã nu notificã Fiscul in prealabil. Notificarea Fiscului trebuie fãcutã prin completarea si depunerea unui formular de rezidentã fiscalã. Amenda pentru nedepunerea in timp util a chestionarului respectiv va fi intre 50 si 100 de lei. Obligatia de a depune respectivul formular o au persoanele fizice care pleacã din Romania pentru o perioadã sau mai multe perioade de sedere in strãinãtate care depãsesc in total 183 de zile, pe parcursul oricãrui interval de 12 luni consecutive. La fel, trebuie sã depunã chestionarul si persoanele fizice care sosesc in Romania si au o sedere in tara noastrã o perioadã sau mai multe perioade care depãsesc in total 183 de zile, pe parcursul oricãrui interval de 12 luni consecutive. – Trecand in registrul social, de la 1 ianuarie indemnizatia minimã de crestere a copilului se va majora, din 1 ianuarie 2018, la 1.250 de lei, fatã de 1.233 de lei cat era in 2017. Pentru asigurarea acestei majorãri, indem – nizatia de crestere a copilului nu va mai fi raportatã la salariul minim, ci la Indi – cele Social de Referintã (ISR). Valoarea ISR este stabilitã la 500 de lei, iar indemnizatia va avea valoarea a 2,5 ISR. – Salariul minim pe economie creste de la 1.450 la 1.900 de lei. Majorarea este binevenitã pe fondul unei crize fãrã precedent de fortã de muncã, dar angajatorii sunt deranjati de modul in care a fost impusã. Firmele care si-au setat afacerile pe costuri salariale la nivelul minimului pe economie (cel putin 35% din total, dupã ultimele statistici) sunt nevoite ori sã dea afarã din angajati, ori sã mãreascã preturile, riscand sã nu-si mai vandã produsele, ori sã inchidã cu totul intreprinderea. – Din 1 ianuarie se aplicã si controversata reducere a procentului de platã cãtre Pilonul II de pensii, de la 5,1% la 3,75%, fãrã a insã fi afectatã valoarea nominalã din 2017. Mai precis, suma achitatã in 2017 cãtre administratorii Pilonului II va fi cel putin aceeasi in 2018, dar scãderea procentului este necesarã ca urmare a cresterii salariului mediu cu 20%. – Si in domeniul auto va interveni o schimbare: de la 1 ianuarie, romanii cu masini noi vor avea o suprizã plãcutã referitor la inspectia tehnicã periodicã (ITP); in schimb, cei cu vehicule vechi vor trebui sã efectueze mai des ITP. Masinile vor putea trece ITP-ul cu defecte minore, dar dacã se constatã defecte mai grave, acestea trebuie reparate in maximum 30 de zile. De asemenea, in cazul masinilor cu o vechime de 12 ani sau mai mult, ITP-ul va fi necesar anual, nu o datã la doi ani. Pe de altã parte, masinile noi vor avea de trecut primul ITP abia dupã trei ani de la inmatriculare. – Tot incepand din 1 ianuarie, vom avea un fel de reducere a costurilor cu telefonia in roaming. Ca urmare a scãderii tarifului reglementat la nivel de gros, pentru majoritatea planurilor tarifare va creste volumul de date ce pot fi consumate in roaming in UE/SEE fãrã taxe suplimentare. În cazul depãsirii limitelor utilizãrii rezonabile a unor servicii in roaming in UE/SEE, scad si suprataxele care pot fi aplicate consumului ulterior, dupã cum urmeazã: de la 1 ianuarie 2018 scade cu 22% suprataxa pentru date, de la 7,7 la 6 euro/GB; de la 3 ianuarie 2018 scade cu 16% suprataxa pentru apelurile primite, de la 1,08 la 0,91 eurocenti/minut. – În fine, plafonul de garantare pentru programul Prima Casã va scãdea, in 2018, de la 2,67 la 2 miliarde de lei. Tot pentru data de 1 ianuarie a mai fost prevãzutã intrarea in vigoare a urmãtoarelor normative: Legea 217/2016 privind combaterea risipei alimentare, Legea 163/2016, prin care constructorii trebuie obligatoriu sã fie certificati tehnico-profesional sau Legea nr. 4/2016 care prevede sanctionarea contraven – tiilor silvice.