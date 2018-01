Noi tarife la abonamentele Transurb

miercuri, ianuarie 31, 2018, 3:00

Începând cu data de 1 martie 2018, SC Transurb SA Vaslui va majora tarifele la abonamente. Astfel, un abonament lunar pentru o linie va costa 80 de lei, un abonament pe douã linii, 94 lei etc. Pensionarii care încaseazã pensia minimã de 520 lei vor beneficia de subventionarea cu 50% a valorii unui abonament lunar pe o linie transportul urban.

Astãzi, in sedinta Consiliului Local (CL) Vaslui se va supune la vot un proiect de hotãrare privind pretul abonamentelor de transport public de cãlãtori, practicate de SC Transurb SA Vaslui. Noile tarife vor fi valabile incepand cu data de 1 martie 2018. Proiectul mai cuprinde si o prevedere referitoare la introducerea unui titlu de cãlatorie cu 30 cãlatorii, in valoare de 45 lei. Viitoarele preturi la abonamente sunt: abonament pentru o linie pentru o lunã – tarif propus 80 de lei; abonament douã linii pentru o lunã – tarif propus 94 lei; abonament elevi pentru o lunã – tarif propus 40 de lei; titlu de cãlãtorie cu 30 cãlãtorii – tarif propus 45 lei. La baza deciziei de majorare a tarifelor pentru transportul public de cãlãtori au stat mai multi factori. Este vorba, in primul rand, despre modificarea preturilor la principalele elemente de cheltuieli in perioada 2013- 2018 (salariul minim pe economie de la 750 lei la 1.900 lei, cresterea preturilor combustibililor, pieselor de schimb si cresterea pretului utilitãtilor – energie electricã, apã, gaz). Tot in sedinta CL Vaslui de miercuri se va discuta si proiectul de hotãrare privind actualizarea deciziei cu privire la stabilirea modalitãtii de acordare si a cuantumului gratuitãtii la transportul urban cu mijloace de transport in comun pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, asistentii personali ai acestora, precum si facilitãti acordate altor categorii de persoane. În anul 2013, pentru categoria de pensionari care detine pensie socialã minim garantatã, in valoare de 400 lei, CL Vaslui a aprobat o facilitate la accesul serviciului de transport, prin subventionarea cu 50% din valoarea unui abonament lunar pe toate liniile, la transportul urban. Din anul 2013 si panã in prezent, nivelul pensiei sociale minim garantate a suferit mai multe majorãri iar in prezent, aceastã categorie de persoane a fost exclusã din randul beneficiarilor de facilitãti la transportul urban. Începand cu 1 martie 2017, nivelul pensiei sociale minim garantate pentru pensionari este de 520 lei. În consecintã, se propune acordarea subventionãrii cu 50% din valoarea unui abonament lunar pe o linie la transportul urban pe mijloacele de transport in comun pentru pensionarii cu pensie socialã minim garantatã.