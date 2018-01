Noi programãri pentru examenul auto, dupã 15 ianuarie

miercuri, ianuarie 10, 2018, 3:00

Eforturile depuse de conducerea Prefecturii Vaslui de suplimentare a numãrului de examinatori auto din cadrul Serviciului Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor Vaslui a dus la scurtarea cu aproape douã luni a programãrilor fãcute in vederea sustinerii examenului teoretic a absolventilor scolilor de soferi. Încã din luna noiembrie, au fost fãcute reprogramãri, astfel cã, pentru aducerea la zi a acestora, este necesarã o resetare a programãrilor existente. În aceste conditii, in aceastã sãptãmanã, nu se pot face noi programãri, doritorii care incearcã acest lucru urmand a fi oricum reprogramati la o datã ulterioarã. ßProgramãrile on-line pentru sustinerea probei teoretice a examenului de obtinere a permisului de condutor auto vor fi reluate incepand cu data de 15 ianuarie. Începand cu luna martie, vor putea sustine aceastã probã persoanele programate initial in lunile aprilie si mai, conform graficului ce va fi afisat pe site-ul Institutiei Prefectului-Judetul Vaslui. Sperãm ca, incepand cu sfarsitul lunii martie, absolventii de scoli auto vor sustine proba teoreticã la circa o lunã dupã absolvire’, au declarat reprezentantii Prefecturii Vaslui. Absolventii de scoli auto care nu se prezintã sau cei care nu sunt admisi la proba teoreticã nu vor putea sã sustinã examenul pe programarea initialã, urmand sã se reprogrameze ulterior on-line pe http://www.prefecturavaslui.ro/inf_permise/Rezervari/examinare.php.