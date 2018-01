Nelu Tãtaru, PNL: «Prin Declaratia 600, PSD a încercat sã buzunãreascã românii»

joi, ianuarie 25, 2018, 3:00

Termenul de depunere a Declaratiei 600 privind obligatiile referitoare la contributiile sociale se va amâna pânã la 1 martie 2018 în scopul evitãrii riscului neconformãrii. Motivul invocat de guvernanti este „caracterul de noutate” al declaratiei. De fapt, sustine dr. Nelu Tãtaru, presedintele PNL Vaslui, „PSD-ul si-a dat seama cã bãtaia de joc numitã „Declaratia 600″ s-ar putea sã le vinã de hac!”.

‘Dupã reactiile vehemente ale celor peste 200.000 de romani (actori, jurnalisti, avocati, notari, medici, arendasi, proprietari de imobile inchiriate si nu numai), precum si dupa reactiile prompte si argumentate ale membrilor PNL, PSD-ul si-a dat seama cã bãtaia de joc numitã ‘Declaratia 600’ s-ar putea sã le vinã de hac! Au anuntat luni, asadar, cam timorati, ce-i drept, faptul cã vor sã amane panã la 31 martie 2018, termenul de depunere al acestei ‘Declaratii 600’, si aflãm cã, intre timp, pesedistii, panicati, s-au strans cu Ministrul de Finante, Ionut Misa, sã dibuiascã impreunã justificãri publice, dar si vreo iesire din aceastã situatie care a revoltat, pe bunã dreptate, o multime de oameni. Senatorul liberal Daniel Zamfir, presedinte al Comisiei Economice din Senat, a fost cel care i-a invitat pe Ministrul de Finante, dar si pe sefa ANAF, Mirela Cãlugareanu, sã vinã sã dea explicatii serioase si cat se poate de limpezi in privinta ‘Declaratiei 600’. Cei doi vor fi nevoiti nu doar sã justifice aceastã ‘harababurã’ generatã in mediul economic si, mai cu seamã, in zona profesiilor liberale, dar sã isi recunoascã si incompetenta de a actiona in favoarea contribuabililor, renuntand definitiv la aceastã mãsurã de-a dreptul rãu voitoare. Oricum, pozitia liberalilor este fermã in a cere renuntarea la ‘Declaratia 600’, spune dr. Nelu Tãtaru, presedintele PNL Vaslui, care aratã cã, la nivelul judetului Vaslui, aceastã mãsurã bizarã, ganditã impotriva putinelor resurse pe care un vasluian le poate acumula in plus, din activitãti oneste, ar afecta mii de oameni care si asa, abia reusesc sã supravietuiascã din punct de vedere economic, intr-o zonã sãrãcitã complet, dupã ani de conducere PSD. ‘Ministrul de Finante, la fel si sefa ANAF, ar trebui sã justifice care este baza legalã si moralã, pentru care un om ar fi obligat sã achite de douã ori intr-o lunã contributiile sociale, dacã omul acela se achitã de aceste obligatii, in baza unui contract de muncã legal incheiat?! Singura explicatie credibilã a pesedistilor este aceea cã, prin ‘Declaratia 600’, au incercat sã buzunãreascã romanii, desi, prin ‘mãretul’ lor Program de Guvernare, promiteau mai putine dãri pentru cetãteni. Minciuna a avut picioare scurte si, iatã, nu trece luna si mai apare cate un nou bir, pe umerii romanilor’, a conchis liderul PNL Vaslui, dr. Nelu Tãtaru.

Termenul de depunere a Declaratiei 600 privind obligatiile referitoare la contributiile sociale se va amana panã la 1 martie 2018 in scopul evitãrii riscului neconformãrii, motivat de faptul cã pentru anumite categorii de contribuabili care au obligatia sã completeze si sã depunã formularul panã la 31 ianuarie acest document prezintã caracter de noutate, potrivit unui proiect de ordonantã de urgentã publicat luni seara de Ministerul Finantelor Publice. ‘Prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost reglementatã obligatia de depunere, la organul fiscal competent, a Declaratiei privind venitul asupra cãruia se datoreazã contributia de asigurãri sociale si cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contributiei de asigurãri sociale de sãnãtate de cãtre persoanele fizice obligate la platã panã la 31 ianuarie, inclusiv a anului pentru care se stabilesc contributia de asigurãri sociale si contributia de asigurãri sociale de sãnãtate. Avand in vedere faptul cã prin noul model fiscal de reformare a sistemelor sociale din Romania, declaratia se depune si de cãtre unele categorii de persoane care nu au avut aceastã obligatie inainte de 1 ianuarie 2018, cum ar fi persoanele fizice care realizeazã venituri din drepturi de proprietate intelectualã, din cedarea folosintei bunurilor, agriculturã, silviculturã, pisciculturã, investitii, asocieri cu persoane juridice sau din alte surse, pentru a veni in sprijinul acestora, se impune luarea unor mãsuri privind prorogarea termenului de depunere a acestei declaratii’, se precizeazã in nota de fundamentare care insoteste proiectul de act normativ. Cu cateva ore inainte de publicarea proiectului de cãtre Finante, presedintele PSD, Liviu Dragnea, anunta cã Guvernul urmeazã sã adopte, in prima sa sedintã, care va avea loc pe 31 ianuarie, o ordonantã privind amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600. Formularul care vizeazã obligatiile referitoare la contributiile sociale, respectiv contributia de asigurãri sociale si contributia de asigurãri sociale de sãnãtate trebuie depus de persoanele fizice care au obtinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei in 2017.