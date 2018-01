Neadaptarea vitezei, cauza unui accident rutier

marți, ianuarie 9, 2018, 3:00

La sfarsitul sãptãmanii trecute, politistii din cadrul Politiei Municipiului Husi au fost sesizati prin apel de urgentã 112 despre producerea unui accident rutier pe strada Dobrina, din municipiul Husi. Echipa operativã deplasatã la fata locului a efectuat cercetãri si a constatat faptul cã un bãrbat de 59 de ani, din municipiul Bucuresti, se afla la volanul unui autoturism inmatriculat in Bucuresti si se deplasa pe strada Dobrina, din directia Crasna spre Husi. La efectuarea unui viraj la stanga, bãrbatul a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a pãrãsit partea carosabilã si s-a rãsturnat in santul pluvial de pe marginea drumului. În urma evenimentului rutier, o femeie de 50 de ani, din municipiul Bucuresti – pasagerã dreapta fatã in autoturism – a suferit leziuni grave, fiind internatã la spital. Conducãtorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În cauzã a fost intocmit dosar de cercetare penalã pentru sãvarsirea infractiunii de ßvãtãmare corporalã din culpã’, faptã prevãzutã si pedepsitã de articolul 196 din Codul Penal.