Miere nu doar pentru scolari, ci si pentru familiile acestora!

Senatorul PSD de Vaslui Doina Silistru a lansat o initiativã legislativã privind reluarea acordãrii gratuite de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I – IV din învãtãmântul de stat si confesional. În proiectul de modificare si completare a Legii 509/2006, suspendatã din 2015 din lipsã de fonduri, senatorul social-democrat indicã nu doar suma necesarã si sursa de finantare aferentã, ci si o nouã modalitate de acordare a mierii în scoli, astfel ca de acest supliment nutritiv sã beneficieze si familia elevului. Dupã ce va iesi din circuitul legislativ, noua lege va putea fi aplicatã cu începere din anul scolar 2018-2019.

Prin Legea nr. 509/2006 s-a aprobat acordarea gratuitã, pentru copiii prescolari din grãdinitele de stat si confesional cu program normal de 4 ore, precum si pentru elevii din clasele I – IV din invãtãmantul de stat si confesional, a mierii de albine in limita unei cantitãti de 60 g/copil/sãptãmanã. Initial, finantarea acestui program era asiguratã din bugetul Ministe – rului Educatiei si Cercetãrii, pentru ca, din 2008, cheltuielile aferente sã fie suportate din bugetele locale, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, alocate cu aceasta destinatie. Programul a functionat panã in 2015, cand nu au mai fost alocate fonduri. Senatorul PSD Doina Silistru, presedintele Comisiei pentru Agriculturã din Senatul Romaniei, impreunã cu alti doi colegi deputati, a propus reluarea acestui program. În acest sens, parlamentarul vasluian a initiat o propunere legislativã pentru modificarea si completarea Legii nr. 509/ 2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I – IV din invãtãmantul de stat si confesional. ‘Este imperios necesar sã se asigure un aport nutritional si caloric copiilor, aport care sã conducã la asigurarea unei vieti sãnãtoase a acestora si, de asemenea, a unei dezvoltãri echilibrate. În acest scop, am propus o mai bunã clarificare a modului de finantare, dar si un alt tip de acordare a mierii in scoli, astfel incat de alimentul primit gratuit sã beneficieze nu numai elevul, ci si familia acestuia’, a declarat Doina Silistru. Concret, mierea de albine ar urma sã fie distribuitã lunar, in borcane de 350 grame, pentru prescolari, si de 250 grame, pentru elevii din invãtãmantul primar de stat sau confesional de stat. Pentru a se asigura cã mierea care ajunge la copii este naturalã si mai ales de calitate, Doina Silistru a propus ca borcanele sã fie ambalate avand capac distinctiv de culoare verde, iar mierea sã provinã exclusiv din stupine autorizate. Astfel, acest act normativ va veni nu doar in sprijinul copiilor, principalii beneficiari, ci si al apicultorilor si procesatorilor de miere romani, care vor avea astfel la indemanã o modalitate sigurã de a-si desface productia. În ce priveste sursa de finantare a acestui program, solutia identificatã de senatorul Doina Silistru este bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale. Plafonul financiar necesar aplicãrii este 16,4 milioane lei anual.