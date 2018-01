Mica Unire, trãitã cu mare fast, la Bârlad

joi, ianuarie 25, 2018, 3:00

Sute de barlãdeni, de toate categoriile sociale au sãrbãtorit, ieri, 159 de ani de la infãptuirea Unirii Princi – patelor Romane sub domni – torul lor de suflet, Alexandru Ioan Cuza. Ceremoniile dedicate evenimentului au debutat de la ora 10.15, in Statia CFR Barlad, acolo unde, entuziasti, oamenii, dar si autoritãtile locale locale, au asteptat cu nerãbdare ‘Trenul Unirii’. Conducerea localitãtii a fost reprezentatã de primarul Dumitru Boros si viceprimarul Roxana Miron Feraru, dar si de foarte multi consilieri locali. Cu totii au avut un oaspete de seamã, in persoana Episcopului Husilor, PS Ignatie, extrem de bucuros sã rãspundã invitatiei lansate de oficialitãtile locale, in numele tuturor barladenilor. Sosirea in statie a trenului atat de asteptat a starnit emotie si in randul cãlãtorilor care au venit de la Bucuresti, cu garnitura, panã la Iasi. Acestia au coborat din tren si au ßincins’ o horã a unirii asa cum le stã bine tuturor celor care trãiesc si gandesc romaneste. Gazdele le-au pregãtit si o surprizã cãlãtorilor faimosului tren, iar seful garniturã a primit, chiar din partea lui Alexandru Ioan Cuza (inconfundabilul actor Sorin Ghiorghe, de la Teatrul ßVictor Ion Popa’ Barlad), mesajul tuturor barlãdenilor, in an centenar, cu ocazia zilei de 24 ianuarie. Desi trebuie sã stationeze doar putin peste cinci minute, numãrul foarte mare de oameni care ia intampinat pe cãlãtorii Trenului Unirii a prelungit sederea acestora in orasului lui Cuza cu alte cateva minute bune, mai ales cã pe turnul de control trafic al statiei a fost desfãsurat un drapel imens, iar pe fundal au rãsunat acordurile unor melodii atat de dragi romanilor, la ceas aniversar. Ceremoniile au conti – nuat apoi in fata Cercului Militrar Barlad, unde, de asemenea, alte cateva sute de localnici au asistat la un ceremonial religios si militar, in cinstea zilei si a Domnitorului Cuza. Ca de fiecare datã, ceremonialul s-a incheiat cu defilarea gãrzii de onoare a Garnizoanei Barlad, dar si cu o horã a Unirii, in care s-au prins aproape cei prezenti. Mesajul transmis de toti cei care au luat cuvantul a avut un numitor comun: indemnul la unitate si mandria de a fi roman.