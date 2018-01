Medicii de familie îsi reiau, astãzi, activitatea

vineri, ianuarie 5, 2018, 3:00

Pentru cã medicii pe ale cãror liste se aflau au întârziat sã încheie cu CJAS Vaslui acte aditionale în vederea prelungirii contractelor de prestãri servicii medicale, în ciuda insistentelor fãcute de conducerea Casei Judetene de Asigurãri de Sãnãtate, pacientii a 55 dintre cei 159 de medici de familie din judetul Vaslui riscau sã nu poatã beneficia de consultatii si medicamente gratuite sau compensate. Asta pentru cã perioada de prelungire a expirat ieri, CNAS decizând ca, în caz de nevoie, pacientii sã apeleze direct, fãrã trimitere, la serviciile medicilor specialisti.

Anul 2018 a venit cu noutãti in ceea ce priveste asigurarea asistentei medicale primare, in ceea ce priveste serviciile medicale prevãzute prin noul Contract-cadru ce urmeazã a fi incheiat de furnizorii de astfel de servicii, inclusiv de medicii de familie, cu Casele Judetene de Asigurãri de Sãnãtate. Printre noutãtile prevãzute de proiectul noului Contract-cadru se numãrã liberul acces al asiguratilor la medicamente compensate si investigatii paraclinice la oricare farmacie, respectiv laborator de pe teritoriul tãrii. Mai mult, bugetul pentru acest an prevede o crestere cu 17% a fondurilor alocate asistentei medicale primare fatã de anul in curs, acesta fiind domeniul de asistentã medicalã cu cea mai mare crestere de finantare. Chiar si asa, unele asociatii ale medicilor de familie au amenintat cu blocarea acestor servicii, inclusiv a consultatiilor gratuite ori eliberarea de retete pentru medicamente compensate incã din primele zile ale acestui an, motivul fiind nesemnarea Contractului cadru pentru cã acesta nu mai corespunde din punct de vedere financiar cu prestatiile oferite pacientilor. Pe 27 decembrie, CNAS anunta cã, din cauza intarzierii cu care a fost votat bugetul de stat, contractele cu furnizorii de servicii medicale vor fi prelungite, prin acte aditionale, panã la data de 31 martie 2018. Panã atunci, urmeazã a fi stabilite noile tarife aferente serviciilor medicale si valoarea minimã garantatã a punctelor ‘per capita’ si a punctului pe servicii medicale, inclusiv tarifele aferente serviciilor medicale spitalicesti ori ale medicilor specialisti. Respectivele acte aditionale ar fi trebuit sã fie semnate panã pe data de 29 decembrie, insã doar 60 dintre cei 159 de medici de familie vasluieni au fãcut acest lucru. Acestia au si fost prezenti la program in prima zi lucrãtoare a anului si au eliberat trimiteri medicale ori retete compensate si gratuite. Ulterior, reprezentantii medicilor de familie au fost invitati la noi discutii cu conducerea CJAS Vaslui, discutii care s-au dovedit a fi aprinse, durand mai multe ore, in urma cãrora incã 44 de medici au semnat actele aditionale, putandu-si astfel desfãsura activitatea. ‘Interesul pacientilor este primordial, si de aceea am fãcut tot ceea ce este posibil ca acestia sã nu aibã de suferit din cauza unor actiuni ce nu au nimic de-a face cu actul medical! Mã bucur cã medicii de familie si ceilalti prestatori de servicii medicale au inteles acest lucru si au fost deschisi la negocieri. În general, nu argumentul financiar a fost primordial in discutii, ci marea cantitate de documente pe care fiecare medic de familie trebuie sã le intocmeascã pentru a beneficia de contravaloarea serviciilor prestate. Furnizorii de servicii medicale au reclamat faptul cã acest lucru are impact si asupra pacientilor, prin mãrirea timpului alocat fiecãrui pacient in parte. Le-am explicat cã proiectul noului Contract-cadru prevede unele mãsuri ce vor duce la debirocratizarea procesului de contractare a serviciilor medicale, prin renuntarea completã la documentele pe hartie’, a declarat Mihaela Chitariu, presedintele director general al CJAS Vaslui. Într-un tarziu, restul medicilor de familie s-au rãzgandit si au anuntat cã vor semna actele aditionale, urmand sã-si reia activitatea in mod normal. Dacã nu ar fi fãcut acest lucru in timp util, cei 55 de medici de familie riscau sã nu mai poatã oferi servicii medicale, cel putin o perioadã, panã incheiau noi contracte cu CJAS sau li se permitea sã incheie acte aditionale de prelungire a celor existente. Asta pentru cã, ieri, CNAS a anuntat cã perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurãri de sãnãtate s-a incheiat. ßFurnizorii de servicii medicale care nu au semnat actele aditionale vor putea intra in relatii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate in baza unor contracte cu durata determinatã (panã la 31 martie a.c.) ce vor putea fi incheiate la o datã anuntatã ulterior de casele de asigurãri de sãnãtate. Precizãm cã asiguratii cu urgente medicochirurgicale precum si cu 59 de afectiuni nominalizate in anexa la prezentul comunicat (intre care se numãrã afectiunile oncologice, diabetul, hepatita cronicã, astmul bronsic, dar si afectiunile copilului cu varsta sub un an) se pot prezenta la consultatie direct la medicul specialist, fãrã a fi necesar bilet de trimitere’, se aratã in comunicatul CNAS. În ceea ce priveste pacientii, pentru a beneficia de servicii sau medicatie compensate sau gratuitã, panã ce medicul pe a cãrui listã se aflã semna respectivele acte aditionale, singura solutie era sã se transfere la un alt medic de familie, aflat in relatii contractuale cu CJAS ori sã apeleze la serviciile de urgentã!