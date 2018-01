Mãsuri de P.S.I. la lãcasele de cult

luni, ianuarie 8, 2018, 3:00

În vederea preintampinãrii unor situatii ce pot genera incendii la unitãtile de cult, cu ocazia desfãsurãrii slujbelor religioase cu public numeros, pompierii recomandã respectarea urmãtoarelor mãsuri de apãrare impotriva incendiilor: * aducerea la cunostinta enoriasilor, de cãtre slujitorii bisericii, pe timpul desfãsurãrii manifestãrilor religioase, a unor reguli minimale ce trebuie respectate in bisericã, in vederea prevenirii incendiilor, cat si privind modul de comportare pe timpul producerii unui incendiu in bisericã, in scopul pãstrãrii calmului, evitãrii accidentelor nedorite si a panicii in timpul evacuãrii constructiei incendiate; * nepermiterea accesului credincio – silor in incinta lãcasului de cult, decat in limita capacitãtii bisericii, in scopul evitãrii producerii de accidente si mentinerea in mod obligatoriu, pe timpul desfãsurãrii slujbelor religioase cu public numeros, a usilor de acces / evacuare in pozitie deschisã; * supravegherea sobelor si a celorlalte mijloace, cu sau fãrã acumulare de cãldurã din lãcasul de cult, pe toatã durata functionãrii, si intreruperea alimentãrii acestora inainte de inceperea slujbelor religioase cu public numeros; * verificarea, intretinerea si curãtarea periodicã a cosurilor de fum si, dupã caz, remedierea de urgentã a deficientelor constatate la acestea; * verificarea periodicã a instalatiilor electrice si remedierea deficientelor constatate; * amplasarea mijloacelor de incãlzire la distante de sigurantã fatã de elementele de constructie, decorurile sau mobilierul combustibile; * amenajarea unor locuri speciale pentru depunerea lumanãrilor amplasate in exteriorul bisericilor si la distante de sigurantã fatã de acestea; * evacuarea din interiorul lãcasurilor de cult, inainte de inceperea slujbelor religioase cu public numeros, a covoarelor, mochetelor, scaunelor si bãncilor nefixate de pardosealã si mentinerea, in permanentã a culoarului central degajat; * instruirea persoanelor cazate in spatiile destinate primirii oaspetilor sau in cãminele de bãtrani din incinta mãnãstirilor sau apartinand de acestea, privind cunoasterea si respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor la exploatarea mijloacelor de incãlzire, a instalatiilor electrice, cat si privind utilizarea focului deschis si interdictia fumatului; * nepermiterea ca, prin modul de parcare a autoturismelor persoanelor care participã la slujbele religioase cu public numeros, sã se blocheze cãile de acces pentru autospecialele de interventie ale pompierilor la un eventual incendiu; * permiterea utilizãrii focului deschis in exterior, pentru diferite activitãti gospodãresti (igienizare, arderea gu – noaielor, etc.) doar in locuri special amenajate, aflate la distante de sigurantã, astfel incat sã se elimine pericolul de propagare a focului la constructii sau depozite de fan, furaje, si doar pe timp fãrã vant, activitãtile respective fiind supravegheate pe toatã durata si avand asigurate, la fata locului, pentru eventualitatea cã focul scapã de sub control, mijloace suficiente si adecvate de stingere a incendiului iar la terminare, jarul rezultat se va stinge complet; * asigurarea de mijloace de apãrare impotriva incendiilor, rezerve de apã si posibilitãti efective de utilizare a acesteia cat si instruirea corespunzãtoare a intregului personal, pentru declansarea cu maximã operativitate a activitãtii de interventie pentru stingerea unui eventual incendiu izbucnit, cu forte proprii, mai cu seamã in cazul acelor obiective izolate, amplasate la altitudine ori la distante mari fatã de serviciile de pompieri; * la terminarea activitãtilor de cult specifice sau a slujbelor religioase, instalatia electricã din spatiile in care acestea se desfãsoarã va fi deconectatã de la sursele de alimentare, cu exceptia iluminatului de sigurantã si a circuitelor care alimenteazã sistemele de protectie contra efractiei.