«Marea împãrtealã» a fost amânatã

luni, ianuarie 22, 2018, 3:00

Proiectul de hotãrâre prin care urmau sã fie împãrtiti cei 12,122 milioane lei primiti de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale a fost amânat, pentru cã, a spus presedintele CJ Dumitru Buzatu, „mai necesitã discutii si lãmuriri, inclusiv cu reprezentantii partidelor politice cu reprezentare în CJ”. În fapt, suma ce urmeazã a fi împãrtitã este mult prea micã fatã de nevoile comunelor, unele dintre acestea având dificultãti în a-si acoperi cheltuielile de functionare pentru acest an.

Asteptatã cu mare interes de UATurile din judet, ‘Marea impãrtealã’ a banilor alocati Consiliului Judetean Vaslui de la bugetul de stat avand ca destinatie precisã echilibrarea bugetelor locale a fost amanatã, dupã ce proiectul de hotãrare a fost scos de pe ordinea de zi a sedintei de joi, 18 ianuarie. Imediat dupã citirea ordinii de zi si inainte ca presedintele Dumitru Buzatu sã apuce sã anunte acest lucru, liberalii au anuntat cã nu vor vota acest proiect de hotãrare. ‘Nu stim ce votãm, pentru cã proiectul si documentele aferente nu au fost publicate incã pe site-ul CJ’. Presedintele Buzatu i-a linistit pe liberali, declarand cã tocmai voia sã anunte retragerea proiectului, ‘pentru cã repartizarea sumelor mai necesitã lãmuriri din partea aparatului de specialitate, dar si discutii cu reprezentantii partidelor politice cu reprezentare in CJ’. Practic, dacã sumele pe care comunele urmeazã sã le primeascã pentru a le folosi la reabilitarea si repararea drumurilor comunale sunt cunoscute, cate 50.000 lei de comunã, alta este situatia celor 12,122 milioane lei ce ar urma sã fie impãrtiti UAT-urilor pentru echilibrarea bugetelor. Indiferent de cat de multi sau putini bani au primit deja in acest scop direct de la bugetul de stat, toate UAT-urile au nevoi foarte mari. Unele comune au datorii ce trebuie acoperite de urgentã, in caz contrar riscand executarea silitã si blocarea activitãtii. Altele au nevoie de bani pentru asigurarea cofinantãrii unor proiecte ori pentru continuarea investitiilor incepute. Unii primari nici nu mai sperã sã facã investitii, avand probleme in acoperirea cheltuielilor cu functionarea, inclusiv plata salariilor angajatilor, in acest an. În 2017, la repartizarea banilor, conducerea CJ a consultat primarii cu privire la nevoile pe care le au, rezultand un necesar de aproape 630 milioane lei. Suma primitã de UAT-uri de la bugetul de stat la inceputul anului, chiar dacã mai mare cu circa o treime fatã de 2016, a fost de circa 7 ori mai micã decat aceste nevoi, ulterior nemaifiind fãcutã nici o rectificare in acest sens! Amanarea discutiilor si adoptãrii proiectului de hotãrare duce si la intarzierea creionãrii si, ulterior, adoptãrii bugetelor locale pentru anul 2018.