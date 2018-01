Mandate puse în aplicare de politistii vasluieni

joi, ianuarie 11, 2018, 3:00

În cadrul activitãtilor desfãsurate in ultimele zile, politistii de investigatii criminale si ordine publicã au pus in aplicare trei mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea. Persoanele in cauzã au fost conduse la penitenciar, in vederea executãrii pedepselor dispuse de cãtre instantele judecãtoresti. Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale l-au identificat pe raza municipiului Husi pe Costel S., de 22 de ani, din Moinesti, judetul Bacãu. Pe numele acestuia, Judecãtoria Moinesti a emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. Bãrbatul a fost condamnat la 1 an si 6 luni inchisoare pentru sãvarsirea infractiunii de vãtãmare corporalã. Petru S., de 48 de ani, din municipiul Iasi, a fost condus la penitenciar in vederea executãrii pedepsei de 5 ani si 6 luni inchisoare. Politistii de investigatii criminale au pus in aplicare mandatul emis pe numele acestuia de Judecãtoria Husi, bãrbatul fiind condamnat pentru sãvarsirea infractiunii de contrabandã. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale si Politiei orasului Murgeni au pus in executare mandatul emis de Judecãtoria Barlad pe numele lui Narcis C., in varstã de 38 de ani, din comuna Suletea. Acesta a fost condamnat la 3 ani si 4 luni inchisoare pentru comiterea de infractiuni rutiere. Cele trei persoane au fost conduse la penitenciar, in vederea executãrii pedepselor dispuse de cãtre instantele judecãtoresti.