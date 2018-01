Mai multã vacantã pentru elevi!

luni, ianuarie 29, 2018, 3:00

MEN a anuntat cã peste 77% dintre respondentii unui chestionar legat de structura anului scolar au optat ca scoala sã înceapã pe 17 septembrie, nu pe 10 septembrie, asa cum apare acum în calendarul institutiei, de asemenea, majoritatea îsi doreste trei sãptãmâni de vacantã de iarnã.

ßÎn ceea ce priveste data la care ar trebui sã inceapã anul scolar 2018-2019, 76,95% dintre respondenti, adicã 29.423 de persoane dintr-un total de 38.239 de persoane care s-au pronuntat pe acest subiect, au indicat ziua de luni, 17 septembrie 2018. Pentru data de 10 septembrie au optat 17,57%, iar 5,49% au indicat alte variante’, reiese dintr-un comunicat de presã transmis de cãtre Ministerul Educatiei. În acest moment, potrivit calendarului aprobat de ministerul Educatiei, anul scolar ar trebui sã inceapã cu o sãptãmanã mai devreme decat isi doresc elevii, pe 10 septembrie. De asemenea, 72% respondenti la acest chestionar isi doresc trei sãptãmani de vacantã de iarnã si altre trei pentru cea de primãvarã. 22.732 de persoane (59,50%) dintre cele 38.208 care au rãspuns considerã cã vacanta intersemestrialã este obligatorie. ßNu in ultimul rand, 19.457 (50.85%) dintre cei 38.262 de opinenti pe aceastã temã sunt de pãrere cã anul scolar 2018- 2019 trebuie sã aibã cel putin 34 de sãptãmani. Alte douã variante avansate (35 si 36 de sãptãmani) au intrunit 31,35%, respectiv 13,16% din rãspunsurile exprimate’, mai reiese din comunicatul institutiei. Rezultatele generate in urma completãrii acestui chestionar sunt luate in calul in procesul de fundamentare si aprobare a ordinului de minis tru privind structura noului an scolar. Ministerul Educatiei Nationale a organizat, in perioada 18- 24 ianuarie 2018, o consultare publicã privind structura anului scolar 2018-2019, in cadrul cãreia toti cei interesati au avut ocazia sã-si exprime punctul de vedere prin completarea unui chestio nar online cu cinci intrebãri.