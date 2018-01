Lucrãrile la retelele de apã din municipiul Vaslui vor începe în luna mai

vineri, ianuarie 19, 2018, 3:00

Lucrãrile de modernizare a retelelor de apã si canal din municipiul Vaslui vor începe în luna mai 2018. Dupã ce proiectul a întârzit mai multi ani, Primãria Vaslui sperã cã pânã în luna februarie va fi organizatã licitatia publicã, iar din primãvarã, investitia va demara. Amânarea implementãrii programului de apã si canal nemultumeste tot mai multi cetãteni din municipiul Vaslui.

Finalizarea programului de modernizare a sistemului de apã si canal din municipiul Vaslui rãmane in atentia municipa – litãtii. La sfarsitul anului 2017, Vasile Pavãl, primarul munici – piului Vaslui, spunea cã tergiversarea proiectului creeazã nemultumiri tot mai mari in randul populatiei. ‘Cred ca mãsurile stabilite in urma analizelor realizate cu SC Aquavas Vaslui sã conducã la inceperea concretã a proiectului pe retele. La statiile de tratare si epurare s-au finalizat lucrãrile, iar la lucrãrile pe retelele de alimentare cu apã potabilã suntem in faza finalã. În perioada ianuarie-februarie va fi organizatã licitatia publicã de adjudecare a lucrãrilor, iar in luna mai ar trebui sã inceapã executia proiectuluiî, a spus Vasile Pavãl. Conform intelegerii pe care municipalitatea o are cu proiectantii, s-a stabilit ca documentatia finalã pentru licitatia publicã sã fie finalizatã panã la sfarsitul anului 2017. ‘Este visul vietii mele! Am discutat cu grupul de proiectanti despre proiectul pe apã si canal. Am cunoscut echipa care va lucra la Vaslui pe aceastã temã. Am vãzut o realã deschidere din partea lor, pentru ca documentatiile sã fie intocmite corect si in termenul stabilit’, a mai spus Vasile Pavãl. În total, vor fi realizate extinderi de retele pe o lungime de 54 de kilometri, 10 kilometri de conducte vor intra in reparatii capitale, se vor construi 310 cãmine de vane, 2.460 cãmine contorizare, 491 hidranti de incendiu si 4 statii intermediare de clorinare. Valoarea lucrãrilor care vor fi efectuate in municipiul Vaslui se ridicã la suma de 50 milioane de euro. La sfarsitul anului 2016, SC Aquavas SA Vaslui a semnat cu Ministerul Fondurilor Europene contractul de finantare pentru realizarea lucrãrilor de apã si canal, fazate din POS Mediu 2007 – 2014. Contractul a fost incheiat in data de 5 decembrie 2016, si are o valoare totalã de 355.927.333 lei. Contractul va asigura finantarea inclusiv a contractelor de lucrãri pentru reabilitarea si extinderea retelelor de alimentare cu apã si de canalizare din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti. Este vorba despre cele cinci proiecte de retele din programul POS Mediu, care nu s-au realizat pe vechiul proiect si au fost mutate pe noul proiect finantat prin POIM 2014-2020.