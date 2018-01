Locatarii Blocului nr. 32 au rãmas fãrã cãldurã

luni, ianuarie 29, 2018, 3:00

Locatarii Blocului nr. 32, de pe strada Mihail Kogãlniceanu, din municipiul Vaslui, nu mai primesc cãldurã in sistem centralizat. Din cauzã cã nu si-au achitat facturile restante la incãlzire, Termprod a decis sistarea furnizãrii agentului termic. Mai mult, subsolul clãdirii este plin de gunoaie, asa cã echipele de interventie nu pot intra sã repare instalatii termice. Toma Tudoricã, directorul SC Termpord SA Vaslui, spune cã la Blocul nr. 32 sunt de incasat facturi restante de 300.000 lei. Blocul are douã scãri, pe care sunt amplasate 60 de camere de locuit. Datoriile acumulate provin din ultimele douã ierni, in care clientii au primit cãldurã, dar nu au plãtit serviciile prestate. ìSunt persoane care au venit la noi si si-au esalonat la platã datoriile, dar nu s-au tinut de contract. Ei vin sã cearã cãdurã, dar acest serviciu trebuie plãtit. Le-am cerut de mai mult timp sã facã curat la subsol, pentru a putea interveni acolo, dar, iarãsi, nu sa intamplat nimic. Am avut o discutie in acest sens si cu reprezentantii Locativa, pentru cã unele persoane stau acolo cu chirie. Unele familii primesc ajutoare pentru incãlzire cu energie electricã si au decis sã se incãlzeascã asa. Celorlalti clienti le furnizãm non-stop cãldurã. Am avut mici probleme la retele, pe care le-am remediatî, a precizat Toma Tudoricã. SC Termprod SA mai are 638 de abonati, repartizati in Cartierul 13 Decembrie, Zona Gãrii, Avantului, Filaturii, in blocurile ANL din zona Industrialã si blocul de garsoniere de langã CET. În prezent, la societatea de termifocare lucreazã 16 angajati, din care 3 cu program scurt. De la 1 noiembrie 2017 au mai fost angajate 10 persoane, pe duratã determinatã, pentru lucrãrile de mentenantã.