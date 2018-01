Leu cu leu, contractele de asigurare socialã devin un lux

joi, ianuarie 11, 2018, 3:00

Vasluienii care vor sã încheie un contract de asigurare socialã vor trebui sã scoatã mai multi bani din buzunar. Din luna ianuarie, contributia lunarã minimã a crescut de la 288 la 346 lei. Este de asteptat ca majorarea contributiei sã conducã la rezilierea unor contracte de asigurare. În anii trecuti, sute de contracte au fost anulate de Casa de Pensii.

Contributia lunarã minimã pentru contractele de asigurare socialã a crescut din luna ianuarie 2018. Dacã anul trecut o persoanã se putea asigura la Casa Judeteanã de Pensii (CJP) Vaslui la venitul minim lunar asigurat cu o contributie lunarã de 288 lei, din acest an, contributia este de 346 lei. O astfel de mãsurã nu va face decat sã accelereze feno – menul rezilierii contractelor de asigurare, din cauza cuantumului prea mare al contributiei. În ultimii ani, pe fondul neachitãrii contributiilor lunare, in judetul Vaslui au fost reziliate foarte multe contracte de asigurare socialã. În prezent, la CJP Vaslui mai sunt active 657 contracte de asigurare, comparativ cu 2016, cand erau in vigoare 980 contracte, si cu 2015, cand erau active 1.200 de contracte. ‘Majoritatea celor asigurati muncesc in strãinãtate. În anii trecuti, in luna august, veneau la noi sute de persoane pentru a se interesa sau a incheia un contract de asigurare. Acum, am avut doar 40 de persoane care au mai trecut pe la sediul nostru. Acum sunt in strãinãtate multi tineri, intre 18 – 20 de ani, iar ei nu sunt interesati de pensie’, a spus Isabel Bogdan, directorul CJP Vaslui. Conform legislatiei comunitare, o persoanã poate lucra legal in Uniunea Europeanã si se poate asigura la bugetul de pensie si in tara de origine. La iesirea din campul muncii, respectiva persoanã cumuleazã cele douã pensii, in lei si in euro.

Cine se poate asigura?

Se pot asigura in sistemul public de pensii, facultativ, pe bazã de contract de asigurare socialã avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recu – noscute prin lege, neintegrate in sistemul public, precum si orice persoanã care doreste sã se asigure, respectiv sã isi completeze venitul asigurat. Este important de menti – onat faptul cã aceastã modalitate de asigurare a fost introdusã tocmai pentru a da posibilitatea celor care nu au stagiul de cotizare necesar pentru inscrierea la o anumitã categorie de pensie, potrivit Legii nr. 263/2010, sã isi completeze vechimea in muncã si, de asemenea, pentru a da posibilitatea persoanelor intere – sate sã isi suplimenteze venitul asigurat. Asigurarea facultativã in sistemul public oferã o serie de avan – taje, in sensul cã, dacã indeplinesc conditiile cerute de lege, asiguratii pot beneficia de urmã toarele tipuri de prestatii: pensii, ajutor de deces si bilete de tratament balnear.