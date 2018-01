Legumicultorii vasluieni au primit, în total, 647.107 lei

vineri, ianuarie 26, 2018, 3:00

Directia pentru Agriculturã Judeteanã (DAJ) Vaslui a fãcut, la sfarsitul anului trecut, ultimele plãti aferente programului guvernamental de tomate. Astfel, in luna decembrie 2017, DAJ Vaslui a virat legumicultorilor 377.479 lei. Suma de 323.553 lei a fost alocatã pentru 24 producãtori tomate, sumã aferentã depunerii dosarelor in luna noiembrie 2017. Restul de 53.925 lei au revenit altor patru producãtori eligibili si reprezintã suma pentru depunerea documentelor justificative la dosare pentru perioada 415 decembrie 2017. Anul trecut, DAJ Vaslui a mai fãcut douã randuri de plãti, in luna iulie (188.739 lei cãtre 14 beneficiari) si in noiembrie (80.888 lei pentru 6 legumicultori). Suma totalã incasatã de cãtre producãtorii agricoli eligibili pentru programul de sustinere a produsului tomate 2017 in spatii protejate a fost de 647.107 lei. Astfel, producãtorii de tomate au comercializat, in pietele vasluiene si in cele limitrofe, o cantitate de 109.384 kilograme de tomate, de pe o suprafatã totalã de culturã tomate in solarii de 56.621,74 metri pãtrati. La nivelul judetului Vaslui, 48 de legumicultori au indeplinit conditiile de eligibilitate si au beneficiat de incasarea ajutorului de minimis. Este vorba despre 31 persoane fizice care detin atestat de producãtor, emis in baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor mãsuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, 13 intreprinderi individuale constituite potrivit prevederilor OUG nr. 44/2008 privind desfãsurarea activitãtilor economice si 3 societãti comerciale si o persoanã fizicã autorizatã.