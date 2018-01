Lefuri mai mari decât în Neamt, Suceava sau Botosani, dar abia în 2021

luni, ianuarie 15, 2018, 3:00

Prognozele salariale pentru judetul Vaslui sunt îmbucurãtoare. Peste trei ani, Vasluiul va avea un cîstig salarial mediu net lunar de 2.613 lei, mai mare decât în judete precum Neamt, Suceava sau Botosani, care în prezent ne depãsesc la acest capitol. Saltul se datorea cresterilor salariale din sectorul de stat. La acest capitol, Vasluiul este pe primul loc în tarã în ceea ce priveste ponderea salariatilor din sectorul public în total numãr salariati. Astfel, unul din opt salariati lucreazã în sectorul public.

Salariile vasluienilor vor creste semnificativ in urmãtorii trei ani. Chiar dacã economia localã nu va performa, sectorul bugetar va aseza Vasluiul printre judetele de mijloc din Moldova in ceea ce priveste nivelul lefurilor. De la un castig salarial mediu net de 2.165 lei in anul 2018, in anul 2021, salariul net estimat este de 2.613 lei. Conform proiectiei principalilor indicatori economico-sociali in profil teritorial panã in anul 2021, realizatã de Comisia Nationalã de Prognozã (CNP), peste trei ani, Vasluiul va fi cu salariile deasupra unor judete precum Neamt, Suceava si Botosani. Situatia salariul mediu net din Regiunea Nord-Est a Romaniei in anul 2021 va fi urmãtoarea: Bacãu – 2.780 lei, Botosani – 2.534, Iasi – 3.107, Suceava – 2.608 lei, Neamt – 2.536 lei. Potrivit acelorasi date, de la un salariu mediu brut de 3.406 lei in anul 2018, prognozele indicã un salariu mediu brut de 4.100 lei in anul 2021. Chiar si cu aceste salarii, Moldova va fi una din regiunile in care se vor incasa cele mai mici salarii. Astfel, de la un castig salarial mediu net lunar care reprezintã 86% din nivelul national, in anul 2021, Regiunea Nord-Est va avea doar 84,7% din nivelul salariul meniu net de la nivel national. Indicii de disparitate au fost calculati conform metodologiei Institutului National de Statisticã, prin raportarea nivelului regional la nivelul national. Moldova va sta rãu si in ceea ce priveste forta de muncã, in anul 2021, structura populatiei ocupate civilã medie fiind de doar 13,5%, in timp ce structura numãrului de someri inregistrati la sfarsitul anului 2021 va fi de 17,8%.

Unul din opt salariati lucreaza la stat

Cresterea salariilor in sectorul bugetar a condus la o crestere a numãrului de angajati din administratia publicã localã. Potrivit datelor Ministerului Finantelor Publice, la nivel national, numãrul salariatilor a crescut cu peste 10% comparativ cu sfarsitul anului 2014. La sfarsitul anului 2017, din cele 1,2 milioane de posturi ocupate in administratia publicã, circa 500.000 sunt in administratia publicã centralã, in timp ce peste 700.000 sunt posturi ocupate in administratia localã. Potrivit acelorasi date, ponderea salariatilor din sectorul public in total numãr de salariati este de 13,63% in judetul Vaslui. Practic, Vasluiul se claseazã pe primul loc in tarã la acest capitol, ceea ce inseamnã cã unul din opt salariati lucreazã in sectorul public. În judetele Botoani, Bacãu, Tulcea, Gorj, Calarasi, Suceava si alte 11 judete, cel putin un salariat din 10 este angajat la stat. La popul opus se aflã Clujul, unde ponderea salariatilor din sectorul public in numãrul total de salariati este de 6,62%, Timis – 6,83%, Arad – 6,86%. La sfarsitul anului trecut, in judetul Vaslui erau inregistrate un total de 58.129 contracte de muncã. Pe langã cele 8.810 contracte cu normã partialã, mai sunt active pe piata muncii 46.508 contracte de muncã cu normã intreagã pe o perioadã nedeterminatã si 2.811 contraate de muncã cu normã intreagã pe o perioadã determinatã. La 31 decembrie 2017, judetul Vaslui avea inregistrati 6.007 angajatori activi si un numãr total de 52.926 salariati.

Cel mai bine se câstiga în servicii

La sfarsitul lunii octombrie 2017, in judetul Vaslui castigul salarial mediu brut a fost de 2.646 lei. Peste medie s-a castigat in servicii (2.990 lei), iar sub medie s-au situat castigurile din industrie plus constructii, cu 2.166 lei, si din agriculturã, silviculturã si pisciculturã, cu 2.100 lei. Potrivit datelor Directiei Judetene de Statisticã Vaslui, castigul salarial mediu net a fost in luna octombrie 2017 de 1.898 lei. Peste medie s-a castigat in servicii (2.129 lei), iar sub medie s-au situat castigurile din industrie plus constructii cu 1.575 lei si din agriculturã, silviculturã si pisciculturã cu 1.528 lei. Conform acelorasi date statistice, numãrul somerilor de la sfrasitul anului trecut este mai mic 14% fatã de octombrie 2016. În octombrie 2017, conform ANOFM, s-au inregistrat 14.702 someri din care 37,5% femei. Rata somajului a fost de 10,5% in octombrie 2017, in descrestere fatã de octombrie 2016 (11,7%), iar in randul femeilor, somajul a fost de 8,3% (8,7% in octombrie 2016). Cu acest numãr de someri, judetul Vaslui se situeazã (alãturi de judetele Mehedinti si Teleorman cu 9,4% respectiv, 10,7%) in topul somajului, in conditiile in care, rata somajului la nivel national este de 4%.