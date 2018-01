La umbra lui Stefan a încãput întreaga conducere a Moldovei

joi, ianuarie 11, 2018, 3:00

Întreaga ‘floare’ a Moldovei s-a adunat, ieri, la Ansamblul Monumental de la Bãcãoani pentru a-l celebra pe marele domnitor Stefan cel Mare la implinirea a 543 de ani de la Bãtãlia de la Podul Înalt. Astfel, pe langã oficialitãtile vasluiene, printre care presedintele CJ Dumitru Buzatu si cei doi vicepresedinti, Ciprian Trifan si Vasile Mariciuc, Eduard Popica, prefectul judetului si subprefectul Mircea Gologan, deputatii Adrian Solomon, Irinel Stativã si Aurel Cãciulã, primarul municipiului Vaslui, Vasile Pavãl, si primarii comunelor Muntenii de Jos, Dãnut Cretu, si Osesti, Didi Alexandroaei, consilieri locali si judeteni, la manifestare au participat si invitati speciali, presedintii Consiliilor Judetene Vrancea, Bacãu, Neamt, Suceava, Botosani si Iasi, dar si reprezentanti ai mai multor raioane din Republica Moldova. În randurile audientei, au impresionat copiii de la scolile din Muntenii de Jos si Osesti, imbrãcati in costume populare, care au infruntat cu stoicism vantul rece. Manifestarea a debutat cu un Te Deum, oficiat de un sobor de preoti in frunte cu protopopul de Vaslui, Adrian Chirvase, urmat de o expunere a deputatului Adrian Solomon, care a reliefat importanta bãtãliei de la Podul Înalt in contextul geopolitic existent atunci. ‘Practic, prin aceastã victorie de rãsunet a fost stopatã expansiunea otoma – nilor, dupã cucerirea Constantinopolului, ce avusese loc cu trei ani inaintea urcãrii pe tron a lui Stefan cel Mare, in incercarea acestora de a face din Marea Neagrã un lac turcesc’, a arãtat Adrian Solomon. A urmat apoi un moment emotionant, in care, insotit de doi rãzesi ce purtau steagurile Moldovei, actorul Marius Rogojinschi, directorul Teatrului pentru copii din Botosani, a interpretat magistral fragmente din ‘Testamentul lui Stefan cel Mare’ din opera ‘Apus de soare’, a lui Barbu Stefãnescu Delavrancea: ‘Moldova n-a fost a strãmosilor mei, n-a fost a mea si nu e a voastrã, ci a urmasilor vostri si a urmasilor urmasilor vostri in veacul vecilor…’. Ulterior, participantii au depus coroa – ne de flori si au asistat la un ceremonial militar sustinut de Brigada 15 Mecanizatã ‘Podul Înalt’ din Iasi, unitate care, in aceste zile, celebreazã 141 de existentã. Mani festãrile dedicate lui Stefan cel Mare si Bãtãliei de la Podul Înalt au continuat apoi la Muzeul Judetean cu un colocviu stiin tific si vizionarea filmului ‘Vaslui – 1475’.